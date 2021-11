Gobierno de Venezuela comienza el pago del Bono «Tú eres Patria» A través de la plataforma Patria.

A través del blog de la plataforma Patria se informa que la entrega del beneficio tendrá lugar entre los días 12 al 20 de noviembre de 2021.

«Inicia la entrega del Bono Tú eres Patria a través de la Plataforma Patria. La entrega tendrá lugar entre los días 12 al 20 de noviembre de 2021», indica la públicación.

Tambien se notifica que la entrega se realizará de manera directa y gradual con el mensaje de notificación «La Plataforma Patria cumple 4 años Tú eres parte de este esfuerzo por la paz, la prosperidad y la construcción de un futuro mejor para Venezuela», que será enviado a quienes reciban este bono vía mensaje de texto a través del número 3532 y por la aplicación veMonedero.

