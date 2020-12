Gobierno de Venezuela comienza entrega del Bono Felicidades Venezuela, hasta el 31 de Diciembre.

De acuerdo a la página WEB Patria informa que el monto es de 5.070.000 bolívares, y se otorgará de manera directa y gradual.Los seleccionados recibirán un mensaje en sus teléfonos a través del número 3532, por la aplicación veMonedero.

Desde la semana pasada el Gobierno está entregando el bono Felicidades Venezuela, el cual será dado hasta el próximo 31 de diciembre.

“El Espíritu de la Navidad llega hoy a las casas del pueblo venezolano, como luz de esperanza que nos llena de energía. Felicidades, Venezuela”, indica el texto con el que se anuncia la asignación del beneficio.

Los usuarios registrados en la plataforma y los que tengan el Carnet de la Patria deben transferir el dinero desde su monedero virtual a sus cuentas bancarias.

