Gobierno de Venezuela comienza pago del bono de Guerra Económica por Patria.

A través de un mensaje de texto, los pensionados venezolanos comienzan a recibir la cancelación del beneficio de «Guerra Económica» a través del sistema patria.

Según el mensaje recibido por los adultos mayores, para este mes de noviembre se está pagando un total de 7 Bs.

Asimismo, se conoció que a los beneficiados con Amor Mayor, también se les está adjudicando la pensión del mes de noviembre con un total de 7 Bs.

En la cuenta Twitter de Carnet de la Patria se informó además la inclusión de 19 mil nuevos pensionados de «Amor Mayor».

Mensualmente se incorporarán todas aquellas personas que hayan formulado la solicitud, hayan cumplido efectivamente la edad para ser pensionados, estén registradas en la Plataforma Patria o tengan Carnet de la Patria y no reciban este pago a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

#IMPORTANTE El Pdte. @NicolasMaduro aprobó la asignación de 19 mil 615 nuevas pensiones de la Gran Misión en #AmorMayor. El #CarnetDeLaPatria es el abrazo amoroso de la Revolución para la protección de l@s venezolan@s. #NavidadEsReconciliación #CooperaciónCPI #1Nov pic.twitter.com/yBL8n0nuaT — Carnet de la patria (@CarnetDLaPatria) November 2, 2021

