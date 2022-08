Gobierno de Venezuela emite alerta Naranja por desbordamiento de ríos

CARACAS, VENEZUELA.- La agencia meteorológica pronosticó este 25 de agosto a través de su cuenta en la red social Twitter lluvias y chubascos en varias zonas del país en las próximas horas. El Instituto Nacional de Metrología e Hidrología (Inameh) decretó alerta naranja para los afluentes de los ríos en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Zulia, Trujillo, Táchira y Mérida debido a las fuertes lluvias que se registran en todo el país.

La agencia meteorológica pronosticó este 25 de agosto a través de su cuenta en la red social Twitter lluvias y chubascos en varias zonas del país en las próximas horas.

De acuerdo al ente en algunos casos las precipitaciones estarán acompañadas con tormentas eléctricas. Indicó que las tormentas afectarán áreas de Nororiente, Centro Norte Costero, Delta Amacuro, Nueva Esparta, Yaracuy, Guárico, Barinas, oeste de Lara, Apure, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Indicó que en el resto del territorio habrá nubosidad fragmentada y algunas áreas parcialmente nubladas.

En Caracas Protección Civil (PC) hace seguimiento al nivel del río Guaire.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa el río en una cota de media altura. Las fuertes lluvias de los últimos días mantienen en alerta también a las autoridades del estado Sucre el director de PC del municipio Sucre de la entidad, Luis Villalba, informó que el Río Manzanares presenta un crecimiento significativo del caudal tras las fuertes lluvias. Se mantienen alerta ante un posible desbordamiento.

El gobernador de la entidad, Gilberto Pinto, también se encuentra desplegado en el estado en la comunidad de Cumanacoa atendiendo a las más de 200 familias que quedaron damnificadas por el desbordamiento del río. Según un reporte de la gobernación en la localidad de Yoroco hay más de 12 mil familias afectadas por las lluvias. “El gobernador ha instruido la atención de la población montesina tras los trabajos de captación que iniciaron en Yoroco, donde resultaron damnificadas alrededor de 12 mil familias”, indica el trino del gobierno estatal.

Fuente: Medios locales