Gobierno de Venezuela estima instalar 2000 Megavatios de energía solar en 3 años.

El Ministerio de Energía Eléctrica informó este martes que para los próximos tres años se tiene prevista la instalación de 2000 megavatios de energía solar en el país, a través del Plan de Energías Alternativas, en el que se han contemplado convenios nacionales e internacionales.

«En una primera fase este plan incluye el desarrollo de 2000 megavatios solares, iniciando con 500 megavatios que serán construidos en los estados Zulia, Falcón y Lara, para luego implementar una segunda y tercera fase que incluirá diferentes estados del centro y del oeste del país», indicó la cartera en un video publicado en Instagram.

Asimismo, dijo que en 2022 se instalaron más de 1.700 luminarias de energía solar en 11 estados del país, que no precisó, dándole prioridad a las regiones donde viven comunidades indígenas, así como «sectores aislados».

En junio pasado, el Ministerio de Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) evaluaron, en un encuentro con la Alianza Solar Internacional (ISA), la instalación de parques de energía solar como una medida para aportar «estabilidad y confiabilidad» al sistema eléctrico del país.

Venezuela es uno de los países de Latinoamérica con mayor potencial para generar energía solar, de acuerdo con el mapa del Atlas Global de Energía Renovable.

Sin embargo, la falta de políticas públicas y de inversión han impedido que el sol sea una opción para atender el sector eléctrico, que ha enfrentado varias crisis desde 2009.

