El Gobierno nacional inició este jueves 20 de marzo el pago del ‘Bono Disciplina y Solidaridad’ a través de la plataforma Patria, por un monto de Bs. 350 mil.

«La entrega tendrá lugar entre los días 20 y 29 de marzo de 2020» se indicó en la cuenta oficial de twitter @veMonedero.

Además, la Plataforma Patria informó que se prepara para realizar pagos especiales «como parte de lucha contra el coronavirus».

En una noticia divulgada en este sistema, se instó a los usuarios a actualizar su perfil laboral para acceder a estos beneficios.

«Es importante que todos nuestros usuarios y usuarias actualicen la información de su condición laboral y centro de trabajo, a través de la sección ‘Perfil’, opción ‘Laboral’ que será tomada en consideración para la entrega de bonos especiales sobre los cuales próximamente se darán detalles», se informó en blog.patria.org.ve.

Gobierno de Venezuela inicia el pago del ‘Bono Disciplina y Solidaridad’ vía Carnet de la Patria was last modified: by

En : Gobierno