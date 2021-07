Gobierno de Venezuela inicia el pago del Bono Economía Familiar Julio 2021

La administración de Nicolás Maduro inició este miércoles la entrega del bono Economía Familiar correspondiente al mes de julio a través de la Plataforma Patria.

A través del canal Patria Digital en Telegram se informó que la entrega del beneficio se realizará de manera directa y gradual, aunque no se detalló hasta que fecha.

El bono Economía Familiar se paga como complemento del programa Hogares de la Patria, aunque no es asignado constantemente.

Indicó, además, que el monto del subsidio, que se notificará a los beneficiarios vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero, es de 3.500.000 bolívares.

Equivale el bono Economía Familia a 0,84 dólares a la tasa con la que abrió de la divisa estadounidense en la jornada de este jueves en el mercado paralelo del país,

El monto del beneficio es de 3.500.000 bolívares, equivalente a 0,84 dólares a la tasa de este jueves en el mercado paralelo

Gobierno de Venezuela inicia el pago del Bono Economía Familiar Julio 2021 was last modified: by

En: Gobierno