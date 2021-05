Gobierno de Venezuela inicia el pago del Bono Hogares de la Patria Mayo 2021, el pago del Bono Hogares de la Patria, la notificación se encuentra llegando a los jefes y jefas de familia, es depositado los primeros seis dias de cada mes , para verificar el pago debes de ingresar al portal de www.patria.org.ve , la cual contiene un monedero digital, para los depósitos de las respectivas ayudas otorgadas

1 integrante 720.000,00 Bs

2 integrantes 900.000,00 Bs

3 integrantes 1.350.000,00 Bs

4 integrantes 1.800.000,00 Bs

5 integrantes 2.250.000,00 Bs

6 o más integrantes 2.700.000,00 Bs

El Bono de Economía Familiar y el Bono 100% Escolaridad se continuarán entregando como complemento a Hogares de la Patria. El primero respaldando aquellos que por su composición familiar o situación particular así lo requieran, tendrá un monto de Bs. 720.000,00 adicionales y en el caso de escolaridad para los hogares con un niño o niña en edad escolar se suman Bs. 900.000,00 y en caso de tener más estudiantes en el hogar Bs. 720.000,00 por cada estudiante.

Los demás programas

Parto Humanizado 1.800.000,00 Bs

Lactancia Materna 1.800.000,00 Bs

José Gregorio Hernández 1.080.000,00 Bs

Programas Especiales

100% Amor Mayor 1.800.000,00 Bs

Promotoras, formadoras y facilitadoras de Parto Humanizado 1.800.000,00 Bs

Madres y padres elaboradores de las Casas de Alimentación, los comedores Mamá Rosa y los Centros de Recuperación Nutricional 1.800.000,00 Bs

Becas de Educación Universitaria 1.440.000,00 Bs

Chamba Juvenil 1.440.000,00 Bs

Somos Venezuela 1.440.000,00 Bs

Gobierno de Venezuela inicia el pago del Bono Hogares de la Patria Mayo 2021 was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales