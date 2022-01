Gobierno de Venezuela inicia el pago del Bono Máxima Eficiencia Enero 2022.

Este jueves 13 de enero, la cuenta en Twitter Canal Patria Digital informó sobre el inicio del pago del bono Máxima Eficiencia, correspondiente al mes de enero 2022. El mismo será cancelado a través del sistema Patria y el monto a recibir es de 15,40 bolívares.

«Inicia la entrega del bono Máxima Eficiencia (Enero 2022) enviado por nuestro presidente Nicolas Maduro para los trabajadores públicos (sector servicios) a través del Sistema carnet de la Patria», indica la publicación.

Así mismo fue entregado el bono Protectores de la Salud, correspondiente al mes de enero, para los trabajadores del sector salud. El monto de este bono también es de 15,40 bolívares.

Gobierno de Venezuela inicia el pago del Bono Máxima Eficiencia Enero 2022 was last modified: by

En: Trámites