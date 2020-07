El Gobierno de Venezuela inicia entrega de Bono Cuidar y Cuidarse a través del Carnet de Patria. El Gobierno Nacional informó que este martes inicia la entrega del bono Cuidar y Cuidarse a través de la plataforma Patria.

La entrega se realizará a través de un mensaje de notificación, el cual indica «cuidémonos del Coronavirus, asumiendo dos líneas fundamentales: cuidarse de ser contagiado y cuidar a los demás. Hagámoslo por la salud y la vida».

La notificación será enviada, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

El pago del bono, por un monto de 900 mil bolívares, se extenderá hasta el 18 de julio, detalló la Plataforma Patria.