Gobierno de Venezuela Inicia entrega del bono Día de la Mujer 2022 a través de Patria.

El dia de ayer 8 de marzo la cuenta en Twitter Bonos Protectores Social al Pueblo, informó sobre el inicio del pago del bono Día de la Mujer, otorgado por el gobierno nacional.

«Inicia la entrega del Bono Día de la Mujer 2022 enviado por nuestro pdte. Nicolás Maduro a través del Sistema Carnet de la Patria», indica la publicación.

El monto otorgado es de 19,20 bolívares y será adjudicado entre los días 8 al 18 de marzo 2022. La entrega se realizará de manera directa y gradual.

Según información del Canal Patria Digital el mensaje de notificación precisa: «En el Día Internacional de la Mujer saludo a las lideresas de la Patria, pilar del proceso revolucionario y protagonistas de la vida social del país».

Los beneficiarios recibirán ese mensaje vía mensaje de texto, a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

