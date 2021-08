Gobierno de Venezuela Inicia la entrega del Bono Diálogo por la Paz, Monto a Cobrar

De acuerdo a una nota de prensa emitida por el sitio de la plataforma Patria.

«Inicia la entrega del Bono Diálogo por la Paz enviado por nuestro presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria. La entrega tendrá lugar entre los días 24 al 31 de agosto de 2021.

La entrega se realizará de manera directa y gradual. El mensaje de notificación «El diálogo es el camino para superar las dificultades y por ese camino nos mantendremos. Por el entendimiento y la reconciliación nacional.» será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

El monto a Cobrar será de 8.850.000,00

La Plataforma Patria recomienda que antes de enviar los recursos a la Banca se valore las diferentes opciones disponibles:

Pago del servicios públicos Corpoelec, Cantv, Hidrológicas.

Recarga y Pago de Servicios Movilnet, Movistar y Digitel.

Pago de gasolina.

Participar en el Sistema de Intercambio.

Pago en comercios utilizando los puntos de venta BiopagoBDV.

Ahorrar en títulos de Oro Soberano.

