Gobierno de Venezuela inicia pago de Bono de Guerra Económica Junio 2021

Este miércoles arrancó la entrega del bono contra la guerra económica correspondiente al mes de junio a través de la Plataforma Patria.

El monto a recibir es de 3.160.000 que se estará pagando hasta el Sábado 5 de junio de 2021.

Deberán acceder al sistema, verificar la notificación en la parte derecha de la página, dar a la pestaña «revisar» y luego a «aceptar el bono». Luego, dar click en la palabra «monedero» y en «solicitar retiro», y después seleccionar la cuenta y escribir el monto. Y en un plazo de 72 horas hábiles les aparecerá el monto en la cuenta bancaria seleccionada.

Cabe destacar que el monto se depositará por rangos de edad, a saber:

Miércoles 2: 100 años a 85 años.

Jueves 3: 84 años a 75 años.

Viernes 4: 74 años a 65 años.

Sábado 5: 64 años o menos.

Gobierno de Venezuela inicia pago de Bono de Guerra Económica Junio 2021 was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales