Gobierno de Venezuela inicia pago de bonos Simón Rodríguez y Negro Primero

Este miércoles 10 de noviembre comenzó la asignación del bono Simón Rodríguez para los trabajadores del sector educación, según informó el Canal Patria Digital, a través de su cuenta en Telegram.

De acuerdo a la información, el bono tiene un monto de 15,40 bolívares, unos 3,41 dólares de acuerdo a la tasa de referencia del dólar paralelo.

Además, también se realiza la asignación a los funcionarios de los organismos de seguridad del bono Negro Primero del mes de noviembre, por un monto de 15,40 bolívares.

Así mismo continúa la entrega del bono Cuidado y Disciplina a través de la Plataforma Patria a todos los usuarios que estén registrados en el sistema. La asignación se realizará hasta el 13 de noviembre de 2021, informó el blog Patria, y tiene un monto de 11 bolívares.

Todos las asignaciones entregadas por el gobierno se efectúan de manera gradual y directa, a través de la notificación vía mensaje de texto y por la aplicación veMonedero.

En: Gobierno