CARACAS.- El anuncio fue realizado por el presidente Nicolas Maduro, este bono asciende a 75 mil bolívares, que forman parte del «Plan Integral de Protección a Víctimas de la Guerra Económica» según indicó.

En horas de la tarde de este miércoles 12 inició la asignación del bono de «Paz y Felicidad», para los usuarios que posean el Carnet de la Patria.

A través de un mensaje en la red social Twitter se informó a todos los usuarios que el bono llegará por medio de un mensaje de texto al número celular que se encuentre registrado en el sistema.

La bonificación es de un monto de 75 mil bolívares, que forman parte del «Plan Integral de Protección a Víctimas de la Guerra Económica».

Gobierno de Venezuela inició entrega del bono de «Paz y Felicidad» was last modified: by

En : Gobierno