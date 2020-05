EL Gobierno de Venezuela inició entrega del bono especial del Día de las Madres. Desde domingo 10 de mayo inició la entrega del bono especial por el Día de las Madres, a través de la Plataforma Patria, donde se señala que será adjudicado hasta este martes 12 de mayo de 2020.

La información fue difundida a través de la cuenta de Twitter de la Plataforma Patria. La bonificación fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro este sábado.

Las beneficiarias serán notificadas vía mensaje de texto a través del número 3532 y por la aplicación veMonedero, refiere el portal del sistema Patria.

Inicia la entrega del Bono del Día de la Madre 2020 enviado por nuestro Presidente @NicolasMaduro a través del Carnet de Patria. La entrega tendrá lugar entre los días 10 al 12 de mayo de 2020. #BonoDelDiaDeLaMadre #FelizDiaDeLasMadres#DiaDeLaMadre#MadresDelaPatria pic.twitter.com/ob8FQg4eJo — Carnet de la patria (@CarnetDLaPatria) May 10, 2020

En : Gobierno