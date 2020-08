Gobierno de Venezuela inició pago del bono Conciencia y Responsabilidad.

Se inició este lunes el pago del bono de Conciencia y Responsabilidad correspondiente al mes de agosto. Así fue anunciado a través de las cuentas oficiales y por medio de la cuenta en Twitter del carnet de la patria.

Según la cuenta en Twitter Bonos de la Patria 2020, el monto que será asignado es de un millón 200 mil bolívares y la entrega se hará de manera gradual entre los días 10 al 20 de agosto de 2020 .

ÚLTIMA HORA Continúa la entrega del Bono Conciencia y Responsabilidad enviado por nuestro Presidente @NicolasMaduro a través del Sistema Carnet de la Patria. La entrega tendrá lugar entre los días 10 al 20 de agosto de 2020.#VenezuelaProduceEnPrevención

