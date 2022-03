Gobierno de Venezuela Publica en Gaceta Oficial N°6.691, el aumento salarial de Marzo 2022 decreto Nº 4.653

La administración del gobierno ejecutivo de Venezuela publicó el miércoles 16 de Marzo de 2022, en Gaceta Oficial N° 4.653 el decreto del salario mínimo a 130 bolívares y el bono alimentación o cesta ticket a 45 bolívares.

La gaceta oficial es la depencia gubernamental que hace válido desde el momento de su publicación todo decreto, reglamento, ley, etc de carácter legal y vinculante en la República de Venezuela.

«Se incrementa el salario mínimo nacional mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores públicos y privados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de este Decreto, a partir del 15 de marzo de 2022, estableciéndose la cantidad ciento treinta bolívares sin céntimos (Bs. 130,00) mensuales”, refiere el articulo 1 de la Gaceta Oficial.

El texto precisa que el monto salarial también «se fija como monto de las pensiones de los jubilados y las jubiladas, los pensionados y las pensionadas de la Administración Pública, el salario mínimo nacional obligatorio establecido en el artículo 1° de este Decreto”.

«El monto de salario diurno por jornada será cancelado con base al salario mínimo mensual a que se refiere este artículo, dividido entre treinta (30) días”, agrega.

El nuevo salario mínimo rige a partir de este 15 de marzo para ser cancelado el 30 de este mes.

Gobierno de Venezuela Publica en Gaceta Oficial N°6.691, el aumento salarial de Marzo 2022 decreto Nº 4.653 was last modified: by

En: Gobierno