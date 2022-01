Gobierno inicia el pago del bono de reyes Enero 2022, monto y fecha tope

Gobierno inicia el pago del bono de reyes Enero 2022.

Este jueves 6 de enero arrancó el pago del «Bono de Reyes» a través del Sistema Patria. La entrega se realizará del 6 al 15 de enero de 2022.

«Inicia la entrega del Bono de Reyes 2022 enviado por nuestro presidente Nicolas Maduro a través de la Plataforma Patria. La entrega tendrá lugar entre los días 6 ene al 15 ene de 2022», señala la cuenta Carnet de la Patria en Twitter.

Según informó el Canal Patria Digital en Telegram, el monto otorgado es de 18,40 bolívares.

