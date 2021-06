Gobierno reporta casi 4.000 casos activos de Covid-19 en el Zulia.

Un total de 3.958 casos activos de Covid-19 reportó la autoridad regional en Zulia este jueves 17 de junio. De esta cifra oficial, 1.823 son asintomáticos y 2.135 presentan síntomas: 1.514 leve, 575 moderado y 46 graves recluidos en cuidados intensivos.

De los 2.135 pacientes sintomáticos, 850 (un 39,8%) reciben tratamiento en los diferentes centros de salud de la región:

Hospital Universitario de Maracaibo (HUM): 429 hospitalizados, 141 en observación y 42 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Hospital Chiquinquirá: 5 hospitalizados y 9 observación.

Hospital Noriega Trigo: 10 hospitalizados y 9 observación.

Hospital Coromoto: 24 hospitalizados y 5 en observación.

Hospital de Santa Bárbara: 24 hospitalizados y 6 en observación.

CDI: 116 hospitalizados y 4 observación.

Clínicas privadas: 22 hospitalizados y 5 en UCI.

