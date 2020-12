Gobierno venezolano extiende por cuarta vez exoneración de Aranceles aduaneros.

Una nueva exoneración del pago del IVA, del Impuesto de Importación y Tasa por determinación del Régimen Aduanero a importaciones definitivas de poco más de tres mil bienes fue decretada este miércoles hasta el 30 de abril de 2021 .

La administración de Nicolás Maduro volvió a ignorar las recomendaciones y peticiones de empresarios privados y extendió por cuarta vez la exoneración de impuestos arancelarios a poco más de tres mil productos terminados, cuya venta representa una competencia desleal con el reducido sector privado nacional.

Este miércoles 30 de diciembre, un día antes de que venciera la prórroga decretada en julio pasado, publicó en la Gaceta Oficial el decreto N° 4.412, mediante el cual se exonera hasta el 30 de abril de 2021, el pago del Impuesto de Importación, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Tasa por determinación del Régimen Aduanero a las importaciones definitivas de tres mil 348 categorías.

Incluye “bienes muebles corporales, nuevos o usados, en cuanto sea aplicable, realizadas por los órganos y entes de la administración pública nacional, así como las realizadas con recursos propios, por las personas naturales o jurídicas, clasificados en los códigos arancelarios». «Esta exoneración opera de pleno derecho”.

Con esto, la gestión madurista vuelve a ignorar las solicitudes hechas por el sector empresarial, entre ellas que no se renovara este decreto que exonera el pago de impuestos por importación.

Esto ha sido un grave problema para los empresarios, pues por primera vez en los últimos años la competencia de productos traídos del exterior se encuentra entre los principales problemas que más afectan al sector industrial.

De acuerdo con la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), producir un bien en el país cuesta aproximadamente tres veces más que importarlo.

Desde diciembre de 2018.

La primera vez que el gobierno prorrogó la medida fue en diciembre de 2018 a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.423, donde se publicó el decreto 3.733 que extendía la exoneración de los impuestos por un año. Luego, el 26 de diciembre de 2019, Nicolás Maduro volvió a alargar la medida hasta el 30 de junio de 2020. Y la última vez fue en julio de 2020.

Conindustria también ha pedido al Ministerio de Comercio Nacional que interceda para que sea exonerada la materia prima indispensable para la reactivación de la manufactura nacional de los impuestos de importación e IVA.

Hasta inicios de julio el gobierno ha hecho caso omiso a esta petición. La exoneración de impuestos de importación ha sido una de las medidas que desde 2018 ha tomado la administración de Maduro para traspasar la responsabilidad de mantener los anaqueles llenos a privados, que lo harían con sus propias divisas, ante la fuerte reducción de los ingresos del Estado, producto del descenso del precio del barril y las sanciones de Estados Unidos.

