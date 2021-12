Golden Brook, el nuevo aceite de coco llega a Venezuela con la finalidad de sumar beneficios a tu salud con todas sus bondades. Golden Brook, el único aceite de coco refinado, ideal para freír, hornear o cualquier otra forma de cocinar a altas temperaturas. 100% natural, lo que marca un factor diferenciador con otros aceites, ya que no tiene olor ni sabor a coco. Hecho directamente de la fruta del coco.

Un emprendimiento que nace en plena circunstancias pandemicas, fabricado en Guyana Georgetown, para establecer de manera factible cambios en los hábitos alimenticios de los venezolanos sin remordimientos ni censura y que llega en navidades para enamorar a todos.

Golden Brook, es un reemplazo ideal para otros productos con alto contenido graso, demostrando así lo bueno en la salud del ser humano, puesto que entre sus grandes beneficios este aceite de coco, controla la diabetes, reduce los niveles de colesterol ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares, fortalece el sistema inmunológico protegiendo al organismo de micro organismos y enfermedades, facilita la digestión y la absorción de nutrientes, entre otros.

Con una imagen nueva, fresca y natural Golden Brook, ya se encuentra disponible en automercados, comercios y farmacias para cautivar a todos los venezolanos con sus propiedades.

Este nuevo producto ha llegado a manos de muchas personalidades del medio comunicacional verificando así su autenticidad y compromiso con la marca.

NDP

Jonathan Serrano

Golden Brook, ideal para tus navidades was last modified: by

En: Gastronomía