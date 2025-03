Países con Golden visa que permiten obtener residencia permanente

Las «Golden Visas», o visas doradas, son programas de residencia por inversión que ofrecen algunos países a extranjeros que realizan inversiones significativas en su territorio. Estos programas pueden conducir a la residencia permanente e incluso a la ciudadanía. Aquí te presento algunos de los países más conocidos que ofrecen Golden Visas:

Países Europeos:

Grecia: Ofrece una de las Golden Visas más asequibles de Europa. La inversión mínima generalmente involucra la compra de bienes inmuebles.

España: Permite obtener la residencia a través de la inversión en bienes inmuebles, depósitos bancarios o deuda pública. Ha experimentado cambios recientes en su programa.

Portugal: Ha sido uno de los programas de Golden Visa más populares, aunque ha experimentado cambios recientes. Las opciones de inversión incluyen bienes inmuebles, fondos de inversión y donaciones culturales.

Malta: Ofrece un programa de residencia por inversión que puede conducir a la ciudadanía. Las opciones de inversión incluyen contribuciones al fondo nacional, inversión en bienes inmuebles y donaciones a organizaciones benéficas.

Italia: Ofrece un programa de visa para inversores, que permite la residencia mediante inversiones en empresas italianas, bonos gubernamentales o donaciones filantrópicas.

Chipre: Ofrece un programa de residencia por inversión con opciones que incluyen la compra de bienes inmuebles y la inversión en fondos de inversión.

Suiza: Aunque no es una «Golden Visa» en el sentido tradicional, Suiza ofrece un programa de residencia para personas adineradas que pagan un impuesto global basado en sus gastos.



Países no europeos:

Emiratos Árabes Unidos (EAU): Ofrece la «Golden Visa» para inversores, empresarios y talentos especializados en diversas áreas. Este programa ha ganado popularidad debido a los beneficios fiscales y la calidad de vida en los EAU.

Tailandia: Ofrece la «Thailand Elite Visa», que proporciona residencia de larga duración a cambio de una membresía.

Vanuatu: ofrece un programa de ciudadanía por inversión.



Consideraciones importantes:

Los requisitos y las opciones de inversión varían significativamente entre países.

Algunos programas pueden estar sujetos a cambios o modificaciones por parte de los gobiernos.

Es fundamental buscar asesoramiento legal y financiero profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Consideraciones Adicionales:

Es importante tener en cuenta que los programas de Golden Visa están sujetos a cambios y pueden variar en sus requisitos y beneficios.

Algunos países pueden tener programas similares que no se denominan oficialmente «Golden Visa», pero que ofrecen beneficios similares a los inversores extranjeros.

Estados Unidos, con el programa de visa EB-5, que entrega la residencia permanente a quienes realicen una inversión que genere un número determinado de puestos de trabajo.

Es importante tener en cuenta que la información proporcionada es general y puede estar sujeta a cambios. Se recomienda consultar con profesionales de inmigración y fuentes oficiales para obtener detalles actualizados.

Tabla de Programas Golden Visa:

País Tipo de Visa Requisitos Básicos Monto de Inversión (Aprox.) Dificultad Burocrática Grecia Golden Visa Inversión en bienes inmuebles 250,000 € Baja a Media España Golden Visa Inversión en bienes inmuebles, deuda pública, etc. 500,000 € Media Portugal Golden Visa Inversión en fondos, bienes inmuebles, etc. 280.000€-500.000€ (varia según tipo de inversión) Media a Alta Malta Programa de Residencia por Inversión Contribución al fondo nacional, inversión en bienes inmuebles 250,000 € (contribución) + inversión en bienes inmuebles Alta Italia Visa para Inversores Inversión en empresas italianas, bonos gubernamentales 2,000,000 € Media Emiratos Árabes Unidos (EAU) Golden Visa Inversión en bienes inmuebles, empresas, o talento especializado Varía según la categoría Media Tailandia Thailand Elite Visa Membresía Varía según el paquete Baja Chipre Programa de Residencia por Inversión Inversión en bienes inmuebles, fondos de inversión 300,000 € Media a Alta Estados Unidos EB-5 Inversión que cree puestos de trabajo 800.000$ en zonas rurales y de alto desempleo, 1.050.000$ en otras zonas. Alta.

Países con Golden visa que permiten obtener residencia permanente was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.