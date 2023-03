Góliz rompiendo con su sencillo «La Nota»

Miami, marzo 2023.- El cantautor venezolano Ricardo Góliz, mejor conocido como Góliz, sigue rompiendo con su tema promocional “La Nota” luego del éxito obtenido con su primer lanzamiento “Si Tú”, con el cual el artista logró gran aceptación en los Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

Ahora, Góliz presenta “La Nota” un reguetón qué desde su lanzamiento, ha sido muy bien recibido por el público, gracias a su ritmo pegajoso y letra contagiosa, la cual describe una historia fresca y emocionante.

El tema musical «La Nota» ha logrado un gran éxito en la escena musical, generando muchas reproducciones, visualizaciones y elogios por parte de los oyentes, seguidores del artista y público en general.

Además, el equipo del artista anunció que están a punto de lanzar el videoclip oficial de “La Nota” el cual se estrenará el próximo 31 de marzo, este ha sido producido con la colaboración de Heart Music Records, la producción musical estuvo a cargo de Delorean Barnaggi y la letra de la canción es autoría de Ricardo Góliz. Con este videoclip prometen sorprender a los seguidores del artista con una propuesta innovadora y visualmente impactante.

El artista ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido y ha anunciado que seguirá trabajando arduamente para crear música de calidad y mantener la conexión con sus seguidores. Con este éxito, el artista ha demostrado que tiene un gran potencial para seguir triunfando en la escena musical y consolidar su posición como una de las figuras urbanas emergentes más destacadas del momento.

Góliz, cuenta con la representación de Amazonas Music, sello musical con sede en los Estados Unidos y bajo la dirección del productor y empresario venezolano Orlando Blanco, en paralelo con el apoyo de Especialistas Digitales con quienes proyecta seguir impulsando su carrera artística.

Te invitamos a conocer más sobre Góliz, y mantenerte actualizado, a través de su canal en Youtube: @GolizOfficial, Instagram: @GolizOfficial y demás plataformas digitales como: Goliz.

Góliz rompiendo con su sencillo «La Nota» was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: