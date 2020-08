Google activa función de detección de Terremotos en los teléfonos Android.

Desde este martes los teléfonos Android detectarán sismos en todo el mundo para proporcionar datos valiosos para que las personas tengan tiempo y no las agarre desapercibidas el movimiento telúrico.

Esta función se implementó por primera vez en California.

México, Japón y California ya usan sensores terrestres para generar advertencias, con el objetivo de reducir las lesiones y los daños a la propiedad al dar a las personas que se encuentran más lejos del epicentro de un terremoto segundos para protegerse antes de que comience el temblor.

Si el enfoque de Google para detectar y emitir alertas resulta efectivo, las advertencias llegarían a más personas, incluso por primera vez a Indonesia y otros países en desarrollo que cuentan con pocos sensores tradicionales.

Expertos en sismología consultados por Google dijeron que convertir los teléfonos inteligentes en mini-sismógrafos marca un avance importante, a pesar de la inevitable posibilidad de alertas erróneas de un trabajo en progreso y la dependencia de los algoritmos de una empresa privada para la seguridad pública.

Más de dos mil 500 millones de dispositivos, incluyendo tabletas, usan el sistema operativo Android de Google.

“Nos encaminamos a enviar alertas de terremotos dondequiera que haya teléfonos inteligentes”, dijo Richard Allen, director del laboratorio sismológico de la Universidad de California en Berkeley.

Si los teléfonos detectan un terremoto, envían su ubicación a nivel de ciudad a Google, que puede triangular el epicentro y estimar la magnitud con tan solo varios cientos de informes, dijo Stogaitis.

El sistema no funcionará en algunas regiones, como China, donde el software Play Services de Google está bloqueado.

