Google Activate: La plataforma de formación gratuita en nuevas tecnologías

Google Activate es una iniciativa de Google diseñada para ayudar a personas de todo el mundo a desarrollar habilidades digitales y mejorar sus oportunidades profesionales.

¿Qué ofrece Google Activate?

Cursos gratuitos: A través de esta plataforma, puedes acceder a una amplia variedad de cursos online, muchos de ellos cortos y prácticos, que cubren temas como: Marketing digital: Aprende a crear y gestionar campañas publicitarias en línea, mejorar el posicionamiento de tu sitio web y mucho más. Desarrollo web: Adquiere conocimientos básicos de HTML, CSS y otros lenguajes de programación para crear tus propias páginas web. Emprendimiento: Descubre cómo iniciar y hacer crecer tu propio negocio. Productividad: Aprende a optimizar tu tiempo y mejorar tu organización. Y mucho más: Desde cursos sobre redes sociales hasta herramientas para la búsqueda de empleo, Google Activate te ofrece una amplia gama de opciones para desarrollar tus habilidades.

Modalidades: Los cursos pueden ser totalmente online, presenciales o una combinación de ambos, adaptándose a tus necesidades y preferencias.

Idiomas: La mayoría de los cursos están disponibles en varios idiomas, lo que facilita el acceso a personas de todo el mundo.

¿Por qué es importante Google Activate?

Democratización del conocimiento: Al ofrecer cursos gratuitos, Google Activate pone al alcance de todos herramientas y conocimientos que antes eran exclusivos de unos pocos.

Mayor empleabilidad: El desarrollo de habilidades digitales aumenta tus posibilidades de encontrar un buen trabajo o emprender con éxito.

Empoderamiento: Adquirir nuevas habilidades te permite tomar el control de tu futuro profesional y personal.

¿Cómo empezar a usar Google Activate: La plataforma de formación gratuita en nuevas tecnologías?

Visita la plataforma: Accede a Skillshop para encontrar todos los cursos disponibles: Explora los cursos: Navega por las diferentes categorías y elige los que más te interesen. Inscríbete y comienza a aprender: La mayoría de los cursos son autodidactas, lo que te permite aprender a tu propio ritmo.

