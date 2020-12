La 18 de diciembre llega “GOXCILA”, el nuevo tema de Famasloop junto a DJ Yirvirn, uno de los creadores del sonido “Changa Tuki” y “Raptor House” en Venezuela. El tema viene junto a un video que promete sorprender y hacernos bailar sin parar. La llegada de GOXCILA es sin duda la manera perfecta de celebrar un 2020 cargado de increíbles lanzamientos musicales. Pendiente este 18 de diciembre de la redes sociales de @famaloop

GOXCILA, viene acompañado de un videoclip que se robará nuestra atención desde el comienzo; dirigido por el cantante de Famasloop Alain Gómez y por Erwin Lonister. El video fue grabado en Réunion Island (África) y es protagonizado por la bailarina Malaika Slatis , celebridad en la isla. El estreno será el 18 de diciembre y lo podrás disfrutar en el canal de YouTube de la banda https://www.youtube.com/famasloop

El Cucú POP de Famasloop prende nuevamente la fiesta; este single es producto de la mezcla de 3 estilos de música venezolanos: Tambores de la Costa, Changa Tuki y Cucú Pop. Cuenta con los coros de las hermanas Machado (encabezadas por la gran Betsayda Machado) y la nueva promesa del Urbano-Alternativo Jessica Miranda, aunado a todo el poderoso sonido de DJ Yirvin, GOXCILA es un el resultado musical que no puedes dejar de escuchar.

