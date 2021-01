GOXILA el tema de Famasloop que te pone a ¡GOZAR!

El estreno de GOXCILA llegó para hacernos bailar; una vez más Famasloop nos sorprende con nuevo tema y un video que ya supera los 43K de visitas en YouTube. Este nuevo tema viene junto a DJ Yirvin y es un claro ejemplo del sonido Cucú POP de esta banda venezolana. El estreno se dejó ver por sus redes sociales en diciembre de 2020 https://famasloop.com/ y sigue siendo un destello de energía que no para.

Famasloop vuelve a prender la fiesta; su nuevo single va de la mano de DJ Yirvin [uno de los creadores del sonido “Changa Tuki” y “Raptor House” en Venezuela] es producto de la mezcla de 3 estilos de música venezolanos: Tambores de la Costa, Changa Tuki y Cucú Pop. Cuenta con los coros de las hermanas Machado (encabezadas por la gran Betsayda Machado) y la nueva promesa del Urbano-Alternativo Jessica Miranda. GOXCILA es sin duda un poderoso resultado musical que no puedes dejar de escuchar https://www.youtube.com/watch?v=Bt-1GDMHEGI

Goxcila, forma parte del soundtrack de Buscando a Frida, la nueva novela de Telemundo que se estrenará a principios de 2021. El single es producido por Alain Gómez [Famasloop], Luis Daniel González [Famasloop], DJ Yirvin y Henry D’Arthenay [La Vida Boheme] y mezclado por Héctor Castillo. [productor de Cerati, Bjork, David Bowie, entre muchos otros]. El video del tema está dirigido por Alain Gómez y por Erwin Lonister; fue grabado en Réunion Island (África) y protagonizado por la bailarina Malaika Slatis quien es una celebridad en la isla.

