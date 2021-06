Gran estreno de “Angelina” su nuevo videoclip

Vamos, vístete de negro, gafas, botas de cuero y escucha nuestras guitarras nuevamente Rugir: Siempre Rock.

El poder del rock and roll se vuelve a hacer presente en Venezuela y es que la poderosa agrupación de Valencia-Venezuela: “ALTO VOLTAJE”, regresa nuevamente con más rock directo a las venas con el estreno de su 6to sencillo promocional “ANGELINA”, el cual forma parte de su último trabajo discográfico “INCOMBUSTIBLE” de 2018 y que viene apuntalado por un videoclip que te dejara descargando.

“En un nuevo ejercicio de Fe en el Hard Rock, tenemos el agrado de presentarles al arte que estará acompañando el lanzamiento del Décimo Segundo Sencillo de nuestra Carrera titulado «ANGELINA». Un ambicioso proyecto Audiovisual que finalmente estamos consolidando para ustedes y que ha contado con un conjunto de reconocidos artistas gráficos de nuestro país (@tuerto_estudiovisual, @cessar.graphicd, @mimib_photos) quienes uniendo esfuerzos, pretenden traernos una experiencia visual de Rock and Roll con altura”. Angelina es el 6to single de Incombustible, fue escrita por Javier Sevilla cantante de la banda. Musicalmente fue arreglada por Javier Sevilla & Williams Rodríguez, el diseño gráfico nuevamente recae en Céssar Calatrava (@cessar.graphicd) y el trabajo de fotografía fue responsabilidad de Milagros Blanco (@mimib_photos). Guión y Dirección: @arcanhellgabriel, Fotografía y Edición: @ivannelromerofoto, Asistencia Técnica: @carlosgomez.33 y Productora: @tuerto_estudiovisual. Williams Rodríguez guitarrista de Alto Voltaje nos da algunas impresiones sobre el proceso de creación del vídeo: “El tema Angelina claramente muestra la evolución de Alto Voltaje como agrupación de hard rock. Es un tema muy completo que lo tiene todo: Rock n Roll, armonizaciones de guitarras, arreglos de doble pedal en la batería mostrando el lado más Heavy de la banda. Cambios de compases y arreglos musicales que crean clímax en el escucha. En fin una tremenda pieza que además viene acompañada de una producción audiovisual de alto nivel. Dejamos lo mejor para el cierre de la era Incombustible”. Nuevamente bajo la óptica del diseño de nuestro amigo Céssar Calatrava acompañado del trabajo fotográfico de Milagros Blanco, nos presenta en esta ocasión la belleza femenina, representada por Karina Jiménez (@bykarinex), cargada de los valores de identidad del Hard Rock de Alto Voltaje, con mucho cuero, rock y sobre todo actitud, Actitud de Rock and Roll. Finalmente su cantante Javier Sevilla nos comenta: “ANGELINA sencillamente es alto voltaje sintiéndonos emperadores Romanos, dueños de nuestras propias virtudes musicales llevándolas al máximo, es un viaje épico de Hard Rock con cambios de texturas que lo convierten en una canción ambiciosa, por ello todo el acompañamiento audiovisual que ahora estamos presenciando”. «ANGELINA es Alto Voltaje hablando de Amor en términos Honestamente brutales y Lascivos. Habla de atracción, Habla de la belleza, esa que puede tornarse obsesiva y adictiva. Habla del tipo de amor que puede volvernos loco y volvernos como Esclavos”. ¿Nuestro Mejor momento? El presente… Siempre en el aquí y el ahora… Acompáñanos a vivir una nueva Historia de Hard Rock… Ha llegado la hora de continuar rockeando: Rock Hecho en Venezuela

