¡Gran estreno! Morera regresa con nuevo tema “Era ella”

Prensa Morera.- Luego de una pausa musical de aproximadamente un año, Morera regresa con un nuevo tema “Era ella”, que será estrenado por todas las plataformas este viernes 4 de febrero a las 6 de la tarde, con vídeo incluido.

Esta balada fue escrita entre Morera y su equipo, igualmente producida por él y Valery Serra (una talentosa violinista venezolana). Además, la canción cuenta con un video, que fue dirigido y grabado por Rómulo Gómez, productor audiovisual venezolano, en Miami Florida, dicho video también se estrenará junto a la canción..

“A pesar de estar casi un año sin compartir canciones con mi público, si me mantuve escribiendo y produciendo con mi equipo la música que sacaríamos este año 2022, por lo que decidimos regresar con una balada romántica, que es el estilo por el que más me conocen, pero quiero decirles que la música que viene es muy distinta a lo que estoy acostumbrado a ofrecerles”, manifestó Morera.

Morera agregó que viene con cinco sencillos que irá sacando de forma paulatina durante este año, así como un EP ( disco corto) de tres canciones con un concepto muy llamativo, “también se viene una salsa producida por los mejores músicos de Venezuela y Latinoamérica, ya todo está listo solo esperando la grabación de los videos para mostrar todo este material al mundo”.

Para finalizar, expresó su agradecimiento en primer lugar al Todopoderoso, quien ha sido su guía en todos sus proyectos, de igual forma, agradeció a todas las personas que han creído en él, “quiero dar gracias a Dios y a todas las personas que me siguen y apoyan mi carrera, les prometo dejar muy en alto el nombre de mi país, Venezuela, y en eso estamos trabajando día tras día, gracias a todas las emisoras que suenan mis canciones”, puntualizó.

