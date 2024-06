Gran éxito en la presentación del libro ‘Maestro de Sombras’ de Isaac Hernández en Tenerife.

Tenerife, 21 de junio de 2024

El pasado jueves 20 de junio, el auditorio de Adeje en Tenerife se llenó de vida y cultura con la esperada presentación del libro ‘Maestro de Sombras’, el primero de la trilogía de Isaac Hernández, reconocido autor y consultor político internacional. Más de 300 personas asistieron al evento, incluyendo destacadas figuras del ámbito político y cultural.

Participaron en el acto Héctor Gómez, Embajador de España en la ONU; Ángel Víctor Torres, ministro de política territorial y memoria democrática; José Miguel Fraga, alcalde de Adeje; Águeda Fumero, consejera del cabildo insular de Tenerife; y Fátima Lemes, alcaldesa de Arona. Todos ellos resaltaron la importancia de la obra, la trayectoria de Isaac Hernández y el papel del liderazgo en la política actual, en un encuentro moderado por la presentadora del acto Emilia González.

La velada no solo estuvo dedicada a la literatura, sino que también ofreció un deleite musical. El talentoso violonchelista y compositor Ciro Hernández cautivó al público con su interpretación, seguido de los solistas Goyo Tavío, Fernando Hernández y Gustavo Cabrera, quienes añadieron un toque especial de elegancia y distinción al evento.

El momento culminante de la noche fue la clase magistral de Isaac Hernández. Con su carisma habitual, habló sobre la importancia del liderazgo político en la sociedad actual, destacando la necesidad de líderes comprometidos y bien preparados para enfrentar los desafíos de nuestra sociedad.

El evento concluyó con un emotivo encuentro sobre el escenario del auditorio, demostrando el gran interés y la admiración que su obra y su carrera han generado.

‘Maestro de Sombras’ se perfila como una obra fundamental en la literatura contemporánea, abordando temas de gran relevancia y ofreciendo una perspectiva profunda y reflexiva sobre el liderazgo y la política. La exitosa presentación en Tenerife marca el inicio de un prometedor recorrido para este libro y su autor.

