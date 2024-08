Grave! Lea porqué la OMS declaró emergencia sanitaria internacional al brote de Viruela del Mono

Grave! OMS declara emergencia sanitaria internacional al brote de Viruela del Mono

El Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha determinado que el aumento de casos de mpox en la República Democrática del Congo (RDC) y en un número creciente de países de África constituye una emergencia de salud pública de interés internacional (ESPII) en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI).

La declaración del Dr. Tedros se produjo por recomendación de un Comité de Emergencia del RSI integrado por expertos independientes que se reunió ese mismo día para examinar los datos presentados por expertos de la OMS y de los países afectados. El Comité informó al Director General de que considera que el repunte de la neumonía por coronavirus constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), con potencial de propagarse a otros países de África y posiblemente fuera del continente.

El Director General compartirá el informe de la reunión del Comité y, basándose en el asesoramiento del Comité, emitirá recomendaciones temporales a los países.

Al declarar la PHEIC, el Dr. Tedros dijo: «La aparición de un nuevo clado de mpox, su rápida propagación en el este de la República Democrática del Congo y la notificación de casos en varios países vecinos son muy preocupantes. Además de los brotes de otros clados de mpox en la República Democrática del Congo y otros países de África, está claro que se necesita una respuesta internacional coordinada para detener estos brotes y salvar vidas».

La directora regional de la OMS para África, la Dra. Matshidiso Moeti, afirmó: “Ya se están realizando importantes esfuerzos en estrecha colaboración con las comunidades y los gobiernos, y nuestros equipos en los países trabajan en primera línea para ayudar a reforzar las medidas destinadas a frenar el mpox. Ante la creciente propagación del virus, estamos intensificando aún más la acción internacional coordinada para ayudar a los países a poner fin a los brotes”.

El presidente del comité, el profesor Dimie Ogoina, dijo: “El actual aumento del virus de la viruela del mono en algunas partes de África, junto con la propagación de una nueva cepa de transmisión sexual del virus de la viruela del mono, es una emergencia, no solo para África, sino para todo el mundo. El virus de la viruela del mono, que se originó en África, fue desatendido allí y luego provocó un brote mundial en 2022. Es hora de actuar con decisión para evitar que la historia se repita”.

Esta es la segunda determinación de ESPII relacionada con la mpox en dos años. Provocada por un ortopoxvirus, la mpox se detectó por primera vez en humanos en 1970, en la República Democrática del Congo. La enfermedad se considera endémica en países de África central y occidental.

En julio de 2022, el brote de mpox en varios países se declaró una ESPII, ya que se propagó rápidamente a través del contacto sexual en una serie de países donde el virus no se había detectado antes. Esa ESPII se declaró terminada en mayo de 2023, después de que se hubiera producido una disminución sostenida de los casos a nivel mundial.

La enfermedad por Mpox se ha detectado en la República Democrática del Congo durante más de una década y el número de casos notificados cada año ha aumentado de forma constante durante ese período. El año pasado, los casos notificados aumentaron significativamente y, hasta el momento, el número de casos notificados este año ya ha superado el total del año pasado, con más de 15.600 casos y 537 muertes.

La aparición el año pasado y la rápida propagación de una nueva cepa del virus en la República Democrática del Congo, el clado 1b, que parece propagarse principalmente a través de redes sexuales, y su detección en países vecinos de la República Democrática del Congo son especialmente preocupantes y una de las principales razones de la declaración de la ESPII.

En el último mes, se han notificado más de 100 casos confirmados en laboratorio del clado 1b en cuatro países vecinos de la República Democrática del Congo que no habían notificado casos de mpox anteriormente: Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda. Los expertos creen que el número real de casos es mayor, ya que una gran proporción de los casos clínicamente compatibles no han sido sometidos a pruebas.

Se han producido varios brotes de distintos clados de mpox en distintos países, con distintos modos de transmisión y distintos niveles de riesgo.

Las dos vacunas que se utilizan actualmente para la mpox están recomendadas por el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización de la OMS y también están aprobadas por las autoridades reguladoras nacionales incluidas en la lista de la OMS, así como por países individuales, incluidos Nigeria y la República Democrática del Congo.

La semana pasada, el Director General puso en marcha el proceso de inclusión en la Lista de Uso de Emergencia de las vacunas mpox, lo que acelerará el acceso a las vacunas para los países de bajos ingresos que aún no han emitido su propia aprobación reglamentaria nacional. La inclusión en la Lista de Uso de Emergencia también permite a los asociados, como Gavi y UNICEF, adquirir vacunas para su distribución.

La OMS está trabajando con países y fabricantes de vacunas en posibles donaciones de vacunas y coordinando con socios a través de la Red provisional de contramedidas médicas para facilitar el acceso equitativo a vacunas, terapias, diagnósticos y otras herramientas.

La OMS prevé una necesidad de financiación inmediata de 15 millones de dólares estadounidenses para apoyar las actividades de vigilancia, preparación y respuesta. Se está realizando una evaluación de las necesidades en los tres niveles de la Organización.

Para permitir una ampliación inmediata de la ayuda, la OMS ha liberado 1,45 millones de dólares del Fondo de Contingencia para Emergencias de la OMS y es posible que tenga que liberar más en los próximos días. La Organización hace un llamamiento a los donantes para que financien la totalidad de las necesidades de la respuesta de emergencia.

FUENTE.OMS

