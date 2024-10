Gregori Lanza su Nuevo Sencillo «Desde Que Tú Te Has Ido»

Miami, FL. – Nacido en la República Dominicana en 1960, Gregorio Ferreras, conocido artísticamente como Gregori, inició su viaje musical a la impresionante edad de 14 años, explorando las cuerdas de la guitarra y descubriendo su profundo amor por la música. Más que un mero creador de melodías, su talento lo llevó a servir con honor a su patria en la Fuerza Aérea Dominicana. La dedicación de Gregori a la defensa de su nación tomó un giro melódico al ofrecer serenatas a su comunidad. Su voz se convirtió en un eco de emociones, brindando consuelo y alegría a quienes tuvieron el privilegio de escucharlo.

En el año 2000, la oportunidad llamó a su puerta, y con determinación, Gregori decidió llevar consigo su talento y dedicación a los Estados Unidos. Mientras se adaptaba a su nuevo hogar adoptivo, Gregori continuó perfeccionando su arte, dedicando cada momento libre a tocar la guitarra y cantar. No solo se esforzó por su propio crecimiento artístico, sino que también compartió su amor por la música al criar a sus hijas, transmitiéndoles los secretos y la magia del arte musical.

En el año 2022, Gregori dio un paso audaz hacia la realización de sus sueños al grabar su primer disco, un conmovedor tributo al renombrado cantante argentino Leo Marini. La respuesta entusiasta del público marcó el inicio de una nueva era en su carrera, demostrando que su música trasciende fronteras. Inspirado por su ídolo, Gregori continuó su travesía musical grabando otros temas, siguiendo las huellas de Leo Marini. Sin embargo, su auténtica fuente de inspiración reside en las bachatas de Luis Segura, que han fundido en él una pasión inquebrantable por este género musical único.

En el año 2024, con la fe en su arte y la bendición de Dios, Gregori espera continuar tejiendo su trayectoria musical. Su misión va más allá de las notas; es un portavoz de la identidad dominicana, llevando consigo el ritmo caribeño, la rica cultura y el amor por su patria a cada rincón donde resuena su voz. Su sueño es un compromiso duradero con la expresión musical auténtica, dejando una huella imborrable en el corazón de quienes lo escuchan.

Lanzamiento del Nuevo Sencillo

Gregori se complace en anunciar el lanzamiento de su más reciente sencillo «Desde Que Tú Te Has Ido». Este nuevo tema captura la esencia de la bachata dominicana, una interpretación que refleja sus años de dedicación y pasión por la música. La canción ofrece a los oyentes una experiencia musical que resuena con el alma dominicana, combinando una melodía conmovedora con letras que evocan sentimientos profundos y universales.

Disponible en Todas las Plataformas Digitales

«Desde Que Tú Te Has Ido» estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 20 de octubre. Este lanzamiento es un paso significativo en la carrera de Gregori, y una oportunidad para que los amantes de la música disfruten de su talento excepcional.

