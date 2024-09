Gregorio Uribe debuta como escritor y presenta su novela ‘El llamado’

El artista colombiano Gregorio Uribe debuta como escritor con ‘El llamado’, una novela publicada por Abisinia Editorial. La historia que ocurre en las calles de Nueva York aborda desde la literatura, y con una mezcla de vivencias y fantasía, los dilemas existenciales de una mente brillante pero cansada de vivir.

En ‘El llamado’, el autor y músico que ha sido nombrado por el Gobierno nacional como uno de los «100 colombianos más exitosos en el extranjero» y que recientemente estuvo nominado al Latin Grammy, nos deja ver la complejidad y versatilidad de su pluma, tanto para la literatura como para la creación de canciones.

En esta nueva faceta, Gregorio Uribe nos abre su alma y deja que el lector entre en los rincones más profundos de su psique.

«Hay una frase que siempre caló en mí y sentí, que finalmente, lo lograba al escribir este libro: Habla de lo que sabes», comenta el autor.

‘El llamado’ tuvo un prelanzamiento en el Feria del Libro de Bogotá 2024 y el autor ha hecho presentaciones del libro en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Armenia y en las ciudades de Washington, New York y Boston en los Estados Unidos.

El presente relato ocurre en Nueva York durante todo un día a finales del verano. Un músico experimentado ha sentido a lo largo de su vida una presencia extraña en su interior que lo ronda y lo inquieta. Es una especie de «llamado» o «duende», como lo bautiza, que le habla sobre la muerte por mano propia y lo arrastra a reflexiones insólitas y recuerdos dolorosos.

Este espeluznante relato está magistralmente concebido, estructurado y ejecutado con la más erudita elegancia. Emparentado intelectualmente con La náusea y El extranjero, su maquinaria terrorífica e inexorable, al estilo de los mejores cuentos de Poe, arrastra al lector por los recovecos de una mente brillante pero decepcionada de la vida ante la inutilidad de la existencia. El vacío existencialista que describe minuciosamente Gregorio Uribe mientras se desplaza por las calles de Nueva York nos conduce implacablemente en su largo viaje hacia la noche, a la absoluta desnudez de sus más recónditas angustias. MIGUEL FALQUEZ-CERTAIN

La historia detrás del libro

El libro utiliza un momento de quiebre (13 de septiembre del 2016), como el punto desde donde el personaje principal analiza, recuenta su vida y su constante obstinación por el suicidio desde los ocho años.

«‘El llamado’ es una novela que comencé a escribir hace 7 años, el 13 de septiembre del 2016. Luego de pasar un momento que dividió mi vida en dos, me senté a intentar recordar los hechos con la mayor fidelidad posible. Poco a poco se fue desarrollando un tipo de relato que con los años continué trabajando hasta que llegar a convertirse en el libro que es hoy. Comencé a escribir a modo de terapia. Poco a poco, de la mano de Gabriela De La Parra inicialmente como correctora de estilo, y más adelante junto a Abisinia Editorial», explica Gregorio Uribe.

‘El llamado’ busca que el lector pueda entrar en la mente de una persona que ha decidido quitarse la vida por razones, quizá difíciles de entender o que podríamos llamar psicológicas o filosóficas.

La historia sucede por las calles de Nueva York y se mencionan lugares, esquinas, bares y muchas referencias que intentan describir una época – casi un laberinto – dentro de esta gran metrópolis, por un lado sobrepoblada y por otro, tan llena de soledades.

El libro y la música

Aunque ‘El llamado’ no es un libro musical, sí guarda relación con el tercer disco de Gregorio Uribe llamado ‘Hombre Absurdo’.

Según nos explica el propio Gregorio Uribe, «Alguien que lee el libro, podrá entender el disco». Todo comienza con el título del álbum musical (‘Hombre absurdo’) que se creó a partir de la lectura de ‘El mito de Sísifo’ del escritor Albert Camus, mencionado en la novela de varias maneras, incluida su frase icónica ​​»No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio y es el suicidio».

En ‘El llamado’ el lector podrá notar cómo algunas canciones fueron evolucionando o siendo interpretadas de distinta manera. También, muchas de estas canciones están basadas en las lecturas o reflexiones existenciales que, de cierta manera, acompañaron al autor durante aquel momento álgido. Por ejemplo, Atlas está basada en la frase de Nietzsche «Dios ha muerto». La canción intenta narrar de manera mitológica qué sucede cuando una persona o sociedad pierde su noción de «Dios».

‘Hombre Absurdo’, sencillo que da nombre al álbum, está basado en el mito de Sísifo de Camus, donde el autor propone la filosofía del «absurdo» como una alternativa al suicidio físico o filosófico. También se inspira en la frase de Sartre «Condenado a ser libre».

La canción ‘Palacio de cristal’ está inspirada en ‘Notas del subsuelo’ de Dostoievski e intenta hacer reflejo de la neurosis y el pensamiento cíclico. Por su parte, ‘Hamartia’ es una palabra griega de la poética de Aristóteles que nos habla de la caída del héroe. Esta canción conecta con el libro desde el aspecto de la desilusión sobre nosotros mismos y el sentirse o condenarse a no poder ser una mejor versión. Finalmente, ‘Damasco’ se basa en la historia bíblica de Saulo y la búsqueda de la redención.

Así que el disco, nominado al Latin Grammy 2023, es una manera de confesar todo aquello pero desde la sutileza, la metáfora, el mito, el acertijo… El llamado abarca estos temas desde la desnudez y la vulnerabilidad.

