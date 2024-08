Gripe aviar en la Región Europea de la OMS: ¿Qué sabemos y cómo podemos prepararnos?

La gripe aviar no es una enfermedad nueva, a pesar de que recientemente ha ocupado un lugar destacado tras un brote en el ganado lechero en los Estados Unidos de América. De hecho, el virus que causa los brotes actuales (el H5N1) apareció por primera vez en 1996/1997 en Hong Kong y reapareció en 2003/2004.

La gripe aviar ha evolucionado continuamente desde entonces y se encuentra comúnmente en aves de corral y aves silvestres de granja en todo el mundo. También puede propagarse a poblaciones de mamíferos; en la Región Europea de la OMS, se ha detectado en visones y zorros de granja.

La Región experimentó una de sus peores oleadas de infecciones de gripe aviar entre octubre de 2021 y septiembre de 2023, que provocó la muerte de millones de aves silvestres y provocó 2500 brotes en granjas de 37 países.

A nivel mundial, si bien el virus H5N1 continúa propagándose a más mamíferos, las infecciones en humanos ocurren solo muy ocasionalmente. Hasta julio de 2024, se han reportado alrededor de 10 casos humanos a causa del brote en ganado en los Estados Unidos, aunque sigue afectando a más de 100 rebaños de ganado.

Informes globales recientes también detectaron diferentes subtipos del virus en la población humana, con una muerte por H5N2 en México y un caso recuperado de H5N1 menos patógeno en Australia, el primero en el país.

En la región, Finlandia acaba de anunciar que comenzará a vacunar contra la enfermedad a sus poblaciones en riesgo, principalmente a los trabajadores agrícolas y veterinarios. La OMS/Europa también tiene un acuerdo cuatripartito con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de Sanidad Animal para fortalecer y optimizar la salud de los seres humanos, los animales, las plantas y el medio ambiente ante amenazas futuras.

¿Es la gripe aviar motivo de preocupación? Aisling Vaughan, epidemióloga de la OMS/Europa que trabaja específicamente en la gripe zoonótica, explica qué significa la gripe aviar para la región en la actualidad y si puede suponer un riesgo en el futuro.

FUENTE.OMS

