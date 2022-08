Grupo de profesionales de la salud venezolanos son referencia médica en Chile

Medipro es un grupo de médicos y profesionales venezolanos en Chille, atendiendo a personas en una búsqueda constante por humanizar las atenciones dedicando más tiempo en cada contacto, estableciendo puentes de cercanía entre pacientes y médicos de la institución y aliados.

La misión de este grupo de médicos venezolanos es mejorar la calidad de atención en salud que recibe actualmente el hermano país, aumentando el tiempo de consulta, y la precisión diagnostica en valuaciones integrales y cercanas.

Como profesionales de la salud se han fijado la meta de ser la unidad médica de diagnóstico y atención de salud especializada de referencia en Santiago de Chile, con precisión, calidad de servicio y profesionalismo.

La cantidad de chilenos atendidos por este grupo de profesionales de la salud, se basa en la atención integrada con los sistemas de salud que es fundamental para ellos, ya que cada vez más chilenos con FONASA o ISAPRES acuden a sus consultas, a pesar de que estas consultas son contra reembolso,

Daniel Scotto quien gerencia este proyecto y su esposa Rebeca Cordero, es quien conduce este proyecto de salud, que hasta el momento nos indica que hasta el momento han atendido a más de treinta mil pacientes de manera presencial, incluyendo el año de la pandemia y el estallido social, diagnosticando y tratando oportunamente casos clínicos y quirúrgicos prolongando la calidad de vida de sus pacientes

“Hay ocasiones cuando el extranjero no es atendido por el sistema de salud público o privado, por no estar inscrito o favorecerse con el sistema de salud chileno RUN”, pero llegan a Medipro y son atendidos medicamente y obtienen su ID de origen brindando atención médica de calidad a este sector de la población.

El equipo médico de Medipro cuenta con treinta especialistas y sub especialistas en áreas como la atención como la mujer, obesidad, pediátrico, estético, imágenes por ecografías y procedimientos ambulatorios.

La diversidad de especialistas y sub especialistas les ha permitido una integralidad en la atención que impulsa la discusión interna de casos, resolviendo internamente a los pacientes a través de derivaciones entre especialistas y estudios de apoyo diagnóstico.

Entre las especialidades de atención están la ginecología, mastología, radiología, flebologia o angiología, cirugía general, dermatología, cirugía plástica, medicina interna y urología., así como la detección temprana y atención de enfermedades crónicas de cáncer, y su tratamiento.

También cuentan con un equipo de sexología integral a la pareja que incluye urología, ginecología, y psicología., entre otras especialidades y atenciones.

Desde el 2020 a través de telemedicina, han diagnosticado e indicado tratamientos y órdenes médicas para laboratorios e imágenes, permitiendo atender en tiempo de cuarentena., atendiendo y hasta la fecha desde el 2020 más de mil quinientos pacientes

Con esta modalidad han reducido los tiempos de espera por atención de especialistas.