Grupos violentos asaltaron el Capitolio de EEUU, hay al menos un muerto, FOTOS y VIDEO

Grupos violentos asaltaron el Capitolio de EEUU, hay al menos un muerto, VIDEO.

El día 6 de enero posterior a una elección presidencial, se reúnen las cámaras del congreso de los Estados Unidos, para leer y validar las certificaciones de votos de los colegios electorales de cada estado de esa nación.

En este 2021, la situación cambió la historia de un país que hasta hace poco Hollywood lo había vendido cómo el mejor país del mundo, pero sucede que en la realidad, en la calle, en cada elección, en cada hospital, en cada escuela y hasta en sus sitios representativos de la democracia, en este caso el congreso, son muy similares a cualquier país con intensas fisuras en su sociedad conmocionada por la pandemia y un sesgo racial y político de muchos años.

Pudimos ver cómo grupos derivados de una marcha convocada por uno de los contendientes de la elección presidencial de Noviembre de 2020, se dirigieron al sitio donde se realizaba la sesión de acuerdo a la constitución y lo que inicialmente fue una marcha pacífica dejó el saldo de gran cantidad de propiedad pública vandalizada o destruida, además de una persona fallecida de nombre Ashli ​​Babbit, una veterana de 14 años en la Fuerza Aérea de EEUU, y partidaria de Trump.

De acuerdo a un video difundido en Twitter, se ve apreciar como el disparo provino al parecer del que parece ser un agente de la policía del capitolio que estaría en funciones de proteger los espacios para los cuales lo designaron y al verse sobrepasado por la cantidad de personas que intentaban tumbar una puerta de acceso a la cámara del congreso dispararo contra la humanidad de Ashli ​​Babbit quién cayó desde una altura del al menos 2 metros con un tiro en el cuello y fue retirada del sitio , posteriormente se confirmó que perdió la vida a causa del disparo.

GRAPHIC FOOTAGE: Police fatally shoot a Trump supporter inside the Capitol building. This is a sickening crime that should be prosecuted as such. pic.twitter.com/X8JK7HplJ7

— Dan Cohen (@dancohen3000) January 7, 2021