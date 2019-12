Guaidó admitió su fracaso y pide una «ñapita» para seguir «gobernando» ,asegura que en 2020 «es la cosa»!

Guaidó admitió su fracaso y pide una «ñapita» para seguir gobernando su país virtual.

Quién funge cómo jefe del Parlamento hasta Enero de 2020, Juan Guaidó, admitió este martes 10 de diciembre que su lucha para sacar del poder al gobierno de Nicolás Maduro ha sido un fracaso, e insiste en que en 2020 puede ser «el año de la libertad», es decir, puede ser,osea, tal vez, en verdad este señor o es bipolar o los jalabolas lo endiosaron, lo que es algo normal cuando un individuo pasa de una posición política a una superior, su nivel de hedonismo y endiosamiento es totalmente proporcional al jalabolismo que su séquito le hace, vendiéndole imágenes utópicas de ser un individuo destinado para un fin X o Y.

Veamos sus declaraciones, ante todo es importante decir que son dignas de análisis de un psiquiatra.

«Esta inmensa lucha no ha sido suficiente (…) solo tenemos una opción, seguir avanzando, redoblar nuestra lucha y así hacer del 2020 el año de la libertad», dijo el líder opositor en un video que él mismo difundió a través de su cuenta en Twitter.

Con este mensaje, explicó, pretende hablarle a toda Venezuela «no como un mesías», «sino como el venezolano, un político joven que cree que vive y que escucha».

«Para esta fecha también esperaba que hubiéramos logrado el cese de la usurpación», reconoció en alusión a la promesa que hizo el 23 de enero, cuando se juramentó como mandatario interino y prometió remover del poder a Maduro, que sigue mandando pese a que decenas de países cuestionan su legitimidad.

Guaidó dijo tener «toda la intención de reunificar, rectificar y alinear las visiones de todos los sectores que hacen falta para lograr los objetivos planteados», de cara a un «nuevo ciclo» de lucha contra la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999, que arranca este mes.

«Iniciamos un proceso de encuentros, de escucha. Conversaciones abiertas con los principales liderazgos políticos, los sectores de las fuerzas democráticas del país (…) estudiantes, universidades, academias, iglesias, liderazgo sindical, chavismo disidente», prosiguió.

El objetivo de estas consultas, indicó, es sumar, incorporar y asignar responsabilidades.

«Así vamos a terminar de derrocar a la usurpación, así vamos a celebrar la libertad. Vamos a construir la agenda de lucha 2020», puntualizó.

Guaidó espera reelegirse como presidente del Parlamento el próximo enero en medio de un escándalo de supuesta corrupción dentro de la comisión de Contraloría del Legislativo, un caso por el que varios de los señalados le han acusado de varias irregularidades que siguen sin demostrarse.

En : Opinión