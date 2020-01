Guaidó rechazó plan para resolver crisis eléctrica en Venezuela con crédito de la CAF, ¿Sufrirá él apagones cómo los zulianos?

El diputado Juan Guaidó, presidente de una de las Asambleas Nacionales (hay dos asambleas opositoras), además de autoproclamarse nuevamente presidente interino (la constitución lo permite solo por 30 días para convocar elecciones), ha dicho que no va a gestionar y aprobar la solución de la crisis eléctrica en Venezuela mediante un crédito a la CAF.

Según el diputado Guaidó :“Hay mecanismos alternativos (…) sin endeudar al país, a menor costo”, dijo Guaidó, sin dar detalles de cuáles serían esas fórmulas ni decir nada al respecto, es decir, ni lava ni presta la batea, mientras tanto los venezolanos y especialmente los zulianos siguen sufriendo por la crisis eléctrica que podría resolverse con ese préstamo.

Dicho préstamo sería evaluado, licitado y supervisado por el PNUD o programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por lo que se tiene una base honesta y clara del destino de los fondo ( al menos en teoría).

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ( o al menos una de ellas) , Juan Guaidó, anunció este jueves 9 de enero que buscan alternativas para paliar esa crisis de suministro eléctrico en Zulia y otros estados que sean más rápidas y sin endeudar al país, por lo cual han congelado la idea de recurrir a un financiamiento del banco de desarrollo de América Latina, CAF.

Esa propuesta inicial de la CAF implicaba 350 millones de dólares en financiamiento ejecutados por Naciones Unidas. El plan fue ampliamente criticado por ser sectores de oposición, especialmente Primero Justicia y Voluntad Popular, por costoso y excesivamente beneficioso para la CAF, y generó preocupaciones de que el gobierno de Maduro finalmente tendría influencia sobre el uso de los fondos ya que varios factores opositores en el seno de la Asamblea estuvieron peleándose para aprobar o no dicho crédito por algún tipo de interés ($) oscuro..

La propuesta de financiamiento de la CAF dependía del visto bueno del Parlamento Nacional a la Ley Aprobatoria para el Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico.

Se trata de un crédito por 350 millones de dólares para atender cuatro estados; Zulia, Táchira, Nueva Esparta y Miranda. En el caso del Zulia la inversión llega a 230 millones de dólares, en el caso de Táchira está alrededor de 64 millones de dólares, Nueva Esparta con 15 millones de dólares y Miranda unos $ 13 millones.

La propuesta suponía, además, que la administración de los recursos corrían por cuenta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

