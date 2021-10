Guaidó y sus Oscuras Estrategias: ¿Operación libertad para Leopoldo y los pendejos que mueran cómo carne de cañon?

La mañana del 30 de abril de 2019, muchos no entendían, comprendían o se hacían una aproximación a lo que sucedía, nadie salvo pocos convidados esa día estaban al tanto, aun cuando cientos de veces el auto-proclamado «presidente interino», Juan Guaidó había dicho que esperaba un «quiebre» de las fuerzas armadas a su favor eso no llegó a suceder.

Atrincherado en las afueras de la Base Aérea de La Carlota, donde ya solo queda de base aérea el conocido nombre, debido a que en tiempos del fallecido Hugo Chávez hasta la comandancia de la Fuerza Aérea fue movida a Fuerte Tiuna, en otras palabras, aún cuando hubiese tomada al aeropuerto de la La Carlota, no era sino un blanco simbólico e su gesta quijotesca.

EL SHOW

En otras oportunidades hemos visto mejores shows, pero el del 30 de abril fue una vil burla a los millones de seguidores de la opción de un cambio de gobierno, (negrita y énfasis), los venezolanos no están siguiendo a un hombre, están siguiendo la necesidad humanitaria de un cambio, por lo que sería absurdo decir que son seguidores de Guaidó los que asisten a las marchas.

Leopoldo López, confirmó que en la comodidad de su casa recibía a distintos militares de varios grados y fuerzas, ¿acaso los custodios le permitieron eso desde el primer día en su casa por cárcel o fue solo el días antes del 30A?, muchas cosas habrá que aclarar en el futuro se cambie o no de gobierno, los shows de Leopoldo López y su esposa han sido de larga data, y es que si bien sus juicio fue viciado y es nulo, ¿cómo es que de la noche a la mañana la Fiscal acusadora, la que instruyó el expediente que hoy a todas voces se señala como viciado, Luisa Ortega , es parte de la oposición ?

Y siguen las preguntas, ¿cómo es que Guaidó , López y diputados de la AN se atrincheran con varios militares y armamento de alta potencia en Altamira y luego salen a marchar a no sabemos donde , hacia el Oeste de Caracas?, ¿el destino no era Miraflores? , ¿fue acaso un engaño a los miles que se acercaron a La Carlota quienes fueron aplastados por tanquetas, heridos de bala, y hasta muertos hubo?, desde ese momento se hicieron más fuertes las voces por redes sociales el único medio de opinión popular disponible, las mismas que vienen denunciando las falsas estrategías de Guaidó y Cia.

CARNE DE CAÑON , LAS MENTIRAS

¿Cuantas veces Guaidó a dado un ultimátum anunciando la embestida final, el final del final, el sí o sí? ¿que pasó con la ayuda humanitaria que se está pudriendo en la frontera con Colombia?, ¿que pasó con los militares que convenció para que se pasaran a Colombia y luego los abandonó?, de esto último se pudo conocer un video donde los están desalojando de un hotel a ellos y a sus familias, mientras denuncian que el «embajador» de Guaidó quiso pagar dicho alojamiento con un cheque falso.

LOS HERIDOS Y LOS MUERTOS

Desde el 30 de Abril ha habido cientos de detenidos, decenas de heridos y al menos 5muertos, una joven con un tiro en la cabeza cae mientras deja a su hija huérfana, otro joven es aplastado por una tanqueta, hace poco se pudo conocer que un niño de 10 años que defendía a su madre ante un GN , el «funcionario» le desprendió a patadas el Bazo y tuvo que ser operado de emergencia, no se conoce si podrá sobrevivir, finalmente fueron alrededor de 230 detenidos como se puede leer aquí.

NO SE LE DICE LA VERDAD A LA GENTE

Muchos analistas ya lo vienen diciendo, el decaimiento de las movilizaciones ha sido proporcional a la oferta de soluciones inmediatas y fáciles que cada vez más evidentemente son incumplidas y las masas defraudadas en medio de la peor crisis económica, social, y de salud que vive el país, lo que ha disparado el verdadero sí o sí pero en el éxodo de venezolanos por cualquier vía.

Señor Guaidó, no estamos aquí para hacer juicios de valor sobre su actuar, estamos para hacer las preguntas que otros no hacen, pero le dejamos los comentarios de la gente que usted ha engañado a continuación:

Ayer NADIE acudió a la cita con la cinta azul, mañana marchará la mamá de Torombolo a jalarle bolas a los Malnacidos excrementos de militares. Conmigo y mi familia NO CUENTES para ser carne de cañon @jguaido . Cuántos muertos más necesitas invertir ? — Yomismita! (@BigMaglyRedSox) May 3, 2019

El ÚNICO «quiebre» que ha ocurrido, es el de los HUESOS y COSTILLAS de los INDEFENSOS ciudadanos que ACATARON el llamado a la calle que hizo este IRRESPONSABLE TÍTERE @jguaido . Utiliza a la gente como CARNE de CAÑÓN para que sean MASACRADOS por los ESBIRROS de la NARCOTiranía.? https://t.co/aWW3vhAKi4 — Martha Rodríguez Y. (@m1628) May 5, 2019

SEÑORES COMPATRIOTAS VENEZOLANOS CREO QUE AQUÍ NUNCA HUBO UN PLAN IGUAL QUE CON LA ENTRADA DE LA AYUDA HUMANITARIA EL 23 FEBRERO PASADO ESTE SEÑOR GUAIDO NOS TIENE COMO CARNE DE CAÑÓN MIENTRAS EL PAÍS SIGUE VUELTO MIERDA EL CONVOCA UNA VIGILIA Y ENVIA CARTAS DE AMOR pic.twitter.com/RjqyD6bhMq — Venezolanisimo ! (@Congrat90751158) May 5, 2019

YO APOYO A GUAIDO, PERO NO APOYO Q SIGA UTILIZANDO A NTROS JÓVENES COMO CARNE D CAÑÓN YA ESTA + Q COMPROBADO Q LOS MILITARES NO VAN APOYARLO, YA ES HORA D Q GUAIDO SOLICITE LA AYUDA MILITAR INTERNACIONAL¿Q MAS ESPERA?¿CUANTOS MUERTOS + NECESITA? ES INJUSTO D SU PARTE ¡YA BASTA! — JESÚS GONZALEZ (@chuchistigre63) May 4, 2019

«Mientras tanto enviemos carne de cañón a morir» Irresponsable resultaste ser#Guaidó Además reconoce que la oposición calculó mal el apoyo militar durante el levantamiento cívico-militar del 30 de abril https://t.co/aLHAk3YCTy a través de @cnnee — ΔLVΔRO RIVΔS (@alvaropom) May 6, 2019

Juan Guaido tiene hasta lo parecido a la inmunidad, el régimen dictatorial impedido d «tocarlo» o sino USA entraría.

Pero q esté convocando a la «carne d cañón» y luego el corre y se esconde NO parece la actitud de un Libertador #OperacionLibertad #UnidosXVzla — MIGUEL ANGEL ESTEVES (@MIGUELAESTEVES) May 5, 2019

Se ve claro, lamentable, Guaido mando a civiles como carne de cañón, Cobarde! #GolpeDeEstado #Venezuela — Cristian Cartes Ruz (@CartesRuz) April 30, 2019

SR. GUAIDÓ, SOY 100% OPOSICION, Y APOYO FULL SU PROCESO, PERO POR FAVOR NO VUELVA A LLAMAR AL PUEBLO A LA CALLE SIN UN VERDADERO RESPALDO ARMADO. NO SOMOS CARNE DE CAÑON. ASÍ O MÁS CLARO. — NJOSEC (@NJOSEC1) May 2, 2019

Estos es contigo @jguaido,@marcorubio.@TAMARA_SUJU.

Nos están matando,los esbirros del régimen estan asesinando tranquilamente por las calles.

No quiero ser más carne de cañón carajo. pic.twitter.com/Z9cMvYUrvt — TODOXVZLA (@richsar46) May 2, 2019

¿Está ud de acuerdo con seguir enviando Jóvenes como carne de cañón a protestar cuando Trump dijo que espera que Guaido lo llame para ayudar? Yo no estoy de acuerdo con sacrificar jóvenes sin armas! Ellos quizás tendrán justicia lo que no tendrán será vida para seguir soñando — Francisco Bolívar ® ?‍ (@Fran_Bolivar) May 3, 2019

Y seguimos como corderos al matadero. Jovenes con todo su futuro truncado por ser carne de cañon. Porque yo no veo a Guaido frenteando con los muchachos valientemente. Sabroso alborotar el avispero y despues dejar el pelero. Pregunto ¿Quien pagara por la vida de estos inocentes? https://t.co/75GStIAMWe — Daniel Cruz (@daniel_cruz67) May 2, 2019

#EnImagen #4May ¿MÁS AMNISTÍA? El paciente, es un niño de 10 años que fue operado por rotura y desprendimiento de bazo, causado por la patada de un GNB. El

El menor, defendía a su Mamá cuando el militar pretendía detenerla en una protesta contra Maduro. Vía @Karinabarbosa pic.twitter.com/CmT3u93Jge — Último Moment? VE (@UltimoMomentoVE) May 4, 2019

Muere joven herida de bala en la cabeza durante protestas en Altamira este primero de Mayo https://t.co/hVHEddtn2h — Erguis Erberto (@ErguisErberto) May 3, 2019

Sr. @jguaido en este ataúd esta un niño de apenas 14 añitos q entregó su vida por intentar defender la libertad de nuestro país y nuestro pueblo, perdió la vida a manos de esta peste roja , sería bueno indemnizar a todas las familias que han perdido un ser querido en protestas. pic.twitter.com/C7QqRxeXqC — FELIPE (@DanPhilips13) May 7, 2019

Publicado originalmente el 6/05/2019 a pocos días del fracasado 30A

Guaidó y sus Oscuras Estrategias: ¿Operación libertad para Leopoldo y los pendejos que mueran cómo carne de cañon? was last modified: by

En: Opinión