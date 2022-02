Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó contra migrantes venezolanos asesinando a un bebé y dejando herida a la madre

En un acto sanguinario y a mansalva los miembros de la guardia costera de Trinidad y Tobago dispararon contra migrantes venezolanos asesinando a un bebé y dejando herida a su madre.

Disparen primero y pregunten después al parecer es la consigna de estos salvajes que se hacen llamar guardia costera de Trinidad y Tobago.

Un menor que viajaba junto a su madre y otros migrantes de Venezuela hacia Trinidad y Tobago resultó muerto después de que la Guardia Costera trinitense interceptara con disparos la embarcación en la que iban en sábado por la noche.

La Guardia Costera confirmó el fallecimiento en un comunicado publicado en su página de Facebook el domingo, y explicó que el incidente tuvo lugar cuando los agentes detectaron el bote que cruzó la frontera entre ambas naciones, tras tratar «por todos los métodos disponibles» de que se detuviera y actuando en «defensa propia», según ellos sin saber que llevaba migrantes a bordo, y tampoco indican a que llaman ellos «todos los medios disponibles», y mucho menos que significa «en defensa propia» ya que en ningun momento la embarcación de migrantes disparó contra ellos, solamente se limitaron a huir, que en el caso de no detenerse en el mar muy bien pudieron seguirlos y/o reportarlos a otros elementos de su cuerpo para que le dieran alcance en vez de masacrar a un inocente niño.

Excusas y mentiras del gobierno trinitario.

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, hizo llegar este lunes sus condolencias a Venezuela en un comunicado de prensa difundido en su página oficial de Facebook.

«Quiero expresar mi condolencias en nombre de todos los ciudadanos de Trinidad y Tobago, referente a la desafortunada pérdida de un niño durante un operativo de seguridad», dice el texto.

Posición de la ONU frente al suceso.

La ONU y cuatro de sus principales agencias expresaron este lunes su consternación por el fallecimiento de un bebé migrante venezolano, durante en una interceptación en el mar frente a la costa de Trinidad y Tobago.

La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia lamentaron profundamente la tragedia en un comunicado conjunto.

«Estamos profundamente entristecidos por esta tragedia y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos que lloran esta pérdida y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Nadie en búsqueda de seguridad, protección y nuevas oportunidades debería perder la vida», dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto del Acnur y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos.

«Ningún niño o niña migrante debería morir jamás, ya sea viajando con sus padres o solo. Ninguna madre quiere poner en riesgo la vida de sus hijos en un pequeño barco en alta mar, a menos que no tenga otra opción», señaló Jean Gough, directora de Unicef para América Latina y el Caribe.

«Los Estados deben tomar medidas para garantizar que se respete siempre el derecho a la vida de las personas refugiadas y migrantes. Hacemos un llamado a las autoridades para que investiguen este incidente», manifestó a su vez Alberto Brunori, representante regional del Acnudh para Centroamérica y el Caribe de habla inglesa.

