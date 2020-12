Guasipati: GNB dio de baja a integrante del GEDO “El Perú”

uando efectuaban labores de patrullaje en el Sector Villa del Rosario de Guasipati municipio Roscio, comisiones mixtas del Destacamento N° 624 de la Guardia Nacional Bolivariana y la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM) dieron de baja a un sujeto quien al recibir la voz de alto abrió fuego en contra de los militares.

Así lo indicó El GB Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de Zona N°62 de la GNB en el estado Bolívar, quien informó que en el enfrentamiento resultó herido el ciudadano Edgar Rafael Torres Campos de 25 años de edad quien fue trasladado a un centro asistencial de la localidad donde posteriormente falleció.

De igual manera señaló que el sujeto fallecido poseía registro policial por el delito de Porte ilícito de arma de fuego, de fecha 26/11/2019, CICPC Delegación Tumeremo y era integrante del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada “El Perú” dedicados a robos, secuestros y extorsiones.

En el operativo fue incautada una pistola, calibre 3.80, marca Walther, serial 313421, con un cargador contentivo de 4 cartuchos sin percutir, arma de fuego con la que se enfrentó a la comisión, aseguró el G/B Rodríguez Cepeda.

Destacó que el procedimiento fue notificado al Ministerio Público en el estado Bolívar.

En : Noticias Nacionales