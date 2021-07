Guía para aprender a jugar blackjack

Uno de los juegos con naipes más populares en los casinos de todo el mundo es el blackjack online. Su origen se remonta al juego llamado “El veintiuno” en la España del siglo XVI, pero fue en Francia, en el siglo XVII, donde nació el blackjack. El popular juego ha evolucionado desde entonces, y hoy en día es una de las estrellas de los casinos online. A continuación, te mostramos una guía para aprender a jugar blackjack online.

¿Cómo jugar blackjack en línea?

Una de las cosas que convierten al blackjack online en una de las mesas favoritas en los casinos, tanto físicos como en línea, es que sus reglas son fáciles de entender. En esta guía aprenderás en pocos minutos los principios básicos para jugarlo. El resto queda en que desarrolles tus propias estrategias para mejorar tus apuestas blackjack online.

El blackjack online es una forma divertida y emocionante de ganar dinero real en un casino en línea. Por ello, te invitamos a practicar tu juego hasta que puedas ganarle a la banca. Y si prefieres que la experiencia sea más emocionante, lo mejor es que también hay casino en vivo, hay opción de jugar en las mesas de blackjack en vivo, con un crupier real.

Reglas básicas del juego

En el blackjack en línea los jugadores se enfrentan de forma individual con la banca, comparando su mano con la de los demás jugadores. El objetivo es conseguir 21 puntos en la mano o el número más cercano por debajo de este.

Los jugadores comienzan colocando su apuesta en la casilla. Luego el crupier, que representa a la banca, reparte dos cartas descubiertas a cada jugador y solo una descubierta para la banca.

El objetivo es derrotar a la banca consiguiendo sumar 21 o el número más cercano, sin pasarse. Si la banca se pasa, ganará el jugador que más se haya acercado al 21.

Cada jugador puede pedir cartas o plantarse en su turno. En el caso de la banca, el crupier está obligado a pedir si su mano suma 16 o menos, y debe plantarse si suma 17 o más. El sitio mas visitado que pueden jugar a este es en Caliente blackjack.

¿Cuál es el valor de las cartas?

El blackjack online se juega con un mazo de naipes, por lo que tienes los números del 1 al 10 y las tres figuras.

El As vale 11 o 1.

Del 2 al 10 las cartas suman su valor.

Las figuras (J, Q y K) valen 10.

La mesa de blackjack online es semicircular y tiene capacidad de 4 a 7 casillas.

Tipos de juego

Al recibir las primeras dos cartas, los jugadores pueden pedir, plantarse, doblar, dividir, retirar o asegurar. En este punto cuenta mucho la estrategia blackjack que utilices al comparar tu mano con la del resto de participantes.

Si tu mano tiene el mismo valor que el de la banca se produce un empate y recibes tu apuesta original. Si el crupier tiene menos de 21, gana el jugador que lo haya superado pero sin pasarse de 21.

Si el jugador recibe dos cartas de igual valor al inicio puede dividir la mano en dos, lo que aumenta las posibilidades. Si en una de estas manos el jugador obtiene 21 se toma como 21 y no como Blackjack.

El jugador también puede apostar a favor de la banca si piensa que obtendrá un Blackjack. A esto se le llama Seguro y sucede cuando la carta descubierta del crupier es un As. Si el crupier obtiene 21, el seguro se paga 2 a 1, pero si no los seguros se pierden y el juego continua.

Guía para aprender a jugar BlackJack was last modified: by

En: Viajes y Turismo