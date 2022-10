Guía para cumplir con la facturación electrónica en Ecuador.

Todas las personas que prestamos algún servicio, o nos dedicamos a la venta de cualquier tipo de producto, estamos obligados a facturar. De esta forma comprobamos que la transacción ha sido realizada de forma legal entre dos partes y que se están pagando los impuestos correspondientes. Además, nos permite llevar un mejor control de nuestras finanzas y obligaciones tributarias.

Hoy por hoy, la facturación digital aporta muchas ventajas en temas administrativos para una empresa, como el aumento de la productividad y la reducción de errores. Además, su almacenamiento es totalmente seguro. Cabe destacar que representa un importante ahorro, no solo en temas económicos, sino de tiempo.

Sobre la facturación digital en Ecuador

En el año 2002, el Reglamento a la Ley de comercio electrónico,firmas electrónicas y mensajes de datos establece algunas normas y conceptos que debería cumplir la documentación electrónica. Sin embargo, hasta el 2009 el SRI emitió un comunicado oficial sobre los documentos digitales o lo que es una factura electronica.

Finalmente, a partir del 2014 se determinó que algunas empresas deberían incorporarse al sistema de facturación electrónica paulatinamente, estableciendo desde entonces un calendario con fechas de integración, además de algunas normas que deben ser cumplidas por los contribuyentes.

A partir del 30 de noviembre del 2022, de acuerdo con la Resolución Nro. NAC-DGERCGC22-00000024, aproximadamente dos millones de personas naturales y empresas que tengan ingresos anuales entre $200.000,01 USD (Doscientos mil dólares y un centavo) a $300.000.00 USD (Trescientos mil dólares), en el ejercicio fiscal anterior, estarán obligadas a realizar la facturación electrónica.

Por tanto, debemos aprovechar todas las herramientas que nos brinda la tecnología. Los sistemas de facturación digital nos ayudan a cumplir adecuadamente con nuestras obligaciones ante el SRI.

En Ecuador, ¿quiénes deben facturar electrónicamente y quienes no están obligados?

Están exentos de la facturación electrónica los negocios populares que están en sujeción al Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE) y tendrán que emitir notas de venta.

los negocios populares que están en sujeción al y tendrán que emitir notas de venta. Los contribuyentes a los que le corresponde generar notas de venta podrán solicitar autorizaciones, renovaciones o modificaciones para la emisión de comprobantes en máquinas registradoras a partir del 30 de noviembre del 2022.

podrán solicitar autorizaciones, renovaciones o modificaciones para la emisión de comprobantes en máquinas registradoras a partir del 30 de noviembre del 2022. Están obligados a facturar los contribuyentes inscritos al Registro Único de Contribuyentes (RUC ) que generen y entreguen comprobantes de venta, retención y documentos complementarios de acuerdo a la normativa tributaria actualizada.

) que generen y entreguen comprobantes de venta, retención y documentos complementarios de acuerdo a la normativa tributaria actualizada. Los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta si están obligados a facturar y tendrán que incorporar su actividad antes del 29 de noviembre de 2022.

y tendrán que incorporar su actividad antes del 29 de noviembre de 2022. Los sujetos pasivos que han sido calificados como nuevos agentes de retención, deberán emitir sus comprobantes de retención digitales en versión ATS.

Requisitos que debes cumplir para emitir facturación electrónica en Ecuador

Para la emisión de facturas digitales se deben cumplir antes con los siguientes requisitos:

Registro ante la SRI en Línea – Formulario 361.

Contar con certificado de firma electrónica.

Tener convenio de débito registrado

Contratar un sistema de facturación electrónica que cumpla los lineamientos del SRI.

¿Cómo funciona el proceso de facturación electrónica en Ecuador?

Cada factura electrónica que generas es emitida y firmada por medio del sistema de facturación digital que hayas contratado. Son enviadas de forma automática al SRI para validación y autorización. Se envían al receptor junto con el código de autorización que asigna el SRI y una representación gráfica – RIDE. (El receptor debe dar la autorización para recibir estos comprobantes fiscales, de lo contrario deberán ser impresos y enviados al RIDE)

Puedes darte cuenta de que comenzar a emitir facturas electrónicas es un proceso sencillo y solo debes cumplir con ciertos lineamientos. Gracias a la ayuda de software especializados podemos realizar de forma automática operaciones contables, generar facturas y enviarlas al SRI directamente, lo que facilita enormemente la administración y organización de nuestro negocio de una forma segura y rápida.