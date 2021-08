Guía paso a paso para registrar una empresa vía Internet en Venezuela

Para poder acceder a la solicitud en línea, el Director General del Saren indicó que las partes involucradas deberán seguir los siguientes pasos:

Ingrese a la página web del Saren: www.saren.gob.ve. Ubique la pestaña de aplicaciones y haga click en “Trámites en Línea”. Cree su usuario, haciendo click en Registrarse Inicie sesión.

Una vez dentro del sistema corresponderá efectuar las subsecuentes gestiones:

Reserve el nombre de su empresa. Cargue los datos de la persona jurídica. Registre a los accionistas, sus cédulas y el porcentaje de acciones. Cargue los datos del abogado que visa el documento constitutivo. Cargue los documentos solicitados en digital. El sistema emitirá una Planilla Única Bancaria. Formalice el registro en línea. Para finalizar, las partes involucradas deben acudir a firmar en la fecha del otorgamiento.

Para más información visite.: https://tramites.saren.gob.ve/

Guía paso a paso para Abrir una empresa vía Internet en Venezuela was last modified: by

En: Gobierno