Guía paso a paso para afiliarse a BDVenlínea

A través de la plataforma online del Banco de Venezuela el usuario puede hacer gran cantidad de operaciones con sus instrumentos bancarios, como transferencias, enviar pago móvil y hasta pagar servicios, por lo que dejamos aquí los pasos necesarios para registrarse en dicha plataforma, tome en cuenta que es necesario que tenga a mano sus instrumentos como libreta de ahorro, chequera y/o tarjeta de debito.

Ingresa a la página principal del banco de Venezuela.

Haz clic en la opción BDVenlinea personas en el menú de opciones banca en línea que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla principal.

En la nueva pestaña que se abrirá tras realizar la acción anterior debes presionar sobre la opción Autogestión Usuario Único.

Para continuar con el proceso es necesario rellenar el recuadro de gestión de usuario que solicita el documento de identidad y presionar en continuar.

A continuación, debes seleccionar la opción que deseas gestionar entre las disponibles y presionar en aceptar, en este caso para continuar selecciona la opción usuaria.

Escoge el tipo de documento, rellena el recuadro con el número de este y presiona en continuar.

Para continuar debes introducir el código de seguridad enviado al teléfono registrado previamente en el banco y presionar sobre la opción continuar.

A continuación, podrás crear un usuario que debe contar con los parámetros exigidos por la plataforma, asegúrate de guardar esta información de forma segura en caso de olvidarla.

Posteriormente el sistema solicitara un correo electrónico personal, completa los recuadros con el correo y presiona en la opción continuar.

Verifica tu correo entrando a la bandeja de entrada, para ello debes usar el código enviado a tu dirección de correo e introducirlo en el recuadro que aparecerá luego de la opción anterior.

Crea la clave de acceso cumpliendo con los parámetros exigidos por la plataforma y escoge un tiempo de expiración para la misma.

Crea las preguntas de seguridad que te permitirán gestionar tu cuenta y acceder a esta en caso de olvidar algún dato de acceso.

Con esto has finalizado tu registro en el sistema BDVenlinea, para acceder solo debes acceder nuevamente a la opción BDVenlinea personas e ingresar tu nuevo usuario y contraseña.

Para afiliarse en BDVenlinea empresas el proceso es similar, solo debes seguir los siguientes pasos para efectuar el registro con éxito.

