Guía Paso a Paso para Convertir los PetroAguinaldos en Bolívares

Guía paso a paso para covertir los petroaguinaldos en bolivares .

ATENCIÓN, PARA EL DÍA DE HOY VIERNES 06 DE DICIEMBRE, MEDIO PETRO ES IGUAL A: 1.262.630,40 BS

Para que este proceso se complete técnicamente es necesario que los receptores cuenten con una billetera virtual (Wallet Petro) y deben registrarse en la página de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).

Ahora, si desea obtener en su cuenta bancaria el tercer mes de petroaguinaldos siga con esta guía.:

En esta guía vamos a ver todos los pasos necesarios para convertir los aguinaldos depositados en Petros en Bolívares soberanos, todo esto se realiza en la plataforma del sitio web https://www.patria.org.ve/login

Antes de empezar:

El beneficiario debe estar registrando en https://www.patria.org.ve/

El link de acceso para seguir esta guía es https://www.patria.org.ve/login

Paso 1:

Al ingresar hacer click en la pestaña MONEDERO:

Paso 2: Luego que ha ingresado en la pestaña MONEDERO podrá ver al abono hecho en petros pulsando el botón VER AHORRO.

Paso 3: La opción anterior lo rediccionará al depósito y mostrará el monto del bono en petros y en bolívares. A mano derecha, debe darle click a un botón que permitirá ver el detalle de la transacción.

Paso 4: En el detalle del depósito, explica el valor depositado y las fechas de amortización para quienes deseen ahorrar en petros. Al final, debe entrar en la opción llamada Redención Anticipada .



Paso 5: Al entrar allí, se abrirá una ventana indicando la comisión a pagar por la redención. Al pulsar Aceptar, pedirá un código de confirmación que llegará en un mensaje de texto al celular que tenga registrado en el Sistema Patria. El monto a transferir será de 1.799,99 bolívares soberanos.



Paso 6: Una vez introducido el código del mensaje de texto, verá en pantalla la confirmación que la redención anticipada se ejecutó correctamente, y en pocos minutos aparecerá en su monedero como un depósito llamado redención anticipada ahorro en petro. Allí ya fue transferido a su banco y solo queda esperar que se haga efectivo en un promedio de tres a cuatro días.



Crédito imágenes: @lmatirno76

