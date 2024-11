Los mejores tips de Moda para las fiestas decembrinas

Para estar elegantes y a tono con las fiestas decembrinas, la mujer venezolana siempre apela a la imaginación, a su extraordinaria belleza, para lucir un look espectacular, es por ello que la diseñadora Marta Excel, de acuerdo a los dictámenes de la moda, que siempre deben adaptarse al estilo personal, suministra consejos prácticos para cerrar con broche de oro 2010, con mucho glamour.

La diseñadora advierte que las tendencias del año son muy diferentes a las que prevalecen para despedir este año. Por ejemplo, los mini vestidos se imponen para fiestas decembrinas, mientras que el año que viene la falda baja hasta la rodilla.

“Para estas fiestas no hay que ir de largo, a menos que lo exija una estricta etiqueta, de lo contrario, la mujer moderna puede atreverse a lucir los vestidos cortos muy minis. Tal vez, si se atreve, demasiado cortos. Si por alguna circunstancia siente que no le van los minis, una opción es jugar con los que van cortos pero no tanto, es decir, los que quedan por encima de la rodilla o por la rodilla”, acotó.

En relación a colores, el negro, de acuerdo a la diseñadora, es la apuesta para esta Navidad. Y Año Nuevo. “Para las que aman el estilo fashion diva, el terciopelo regresa, vuelve a estar de moda para el cierre del año, reinventándose para otorgar un aire vintage, opulento y retro, tanto en vestidos como en tacones en terciopelo anti stiletto, que lucen extraordinarios si se acompañan por unas medias pantys en tonos oscuros”.

Los escotes están out. Ahora el acento está en la espalda. Espalda al descubierto y medias tramadas de formas y con cristal son el grito para estas fiestas decembrinas.

“Otra opción – explica Marta Excel- es jugar con el volumen. Hay muchas versiones espectaculares, acabados globo, mangas farol, volantes en tonos totalmente vintage en burgundy o vinos. También se lleva el estilo linguerie regio y sobrio, es un look súper sofisticado, refinado y sexy. Así es el encaje, eso sí siempre que se lleve con estilo, sin nada de excesos”.

PARA LA MUJER EJECUTIVA

Elegancia y distinción, deben prevalecer en la mujer ejecutiva. “Para ellas que tienen que atender compromisos corporativos recomiendo, en cuanto a accesorios, zarcillos en ónix color negro en base en color oro .El vestido negro es una pieza fundamental acompañado por unas sandalias estilo gladiador también en negro. Pero si se inclina por lo casual, puede darle un toque de vanguardia a su imagen acompañando un camisero con un cinturón grueso de cuero con cadenas y para otorgar brillo lucir pulseras de varias cuentas en tonos Cartier oro plata, y rosado”.

“De igual forma, estará muy elegante si se inclina por un vestido rojo glamoroso y nostálgico en piqué o gabardina al estilo Jacqueline Kennedy. Para darle un toque especial complementar con un cinturón súper delgadito que solo enmarque la cintura. El calzado para lucir con este traje puede ser totalmente negro o jugar con el animal print de leopardo”.

Agrega la diseñadora de la firma Excel Couture, que nunca dejará mal una la blusa de blonda estilo linguerie, acompañada de una falda de gasa, cinturón de cuentas y el toque de las panty de colores intensos o tramadas en diferentes diseños. En cuanto a chaquetas, “prefieran las adorables de terciopelo estilo smoking”.

El calzado dependerá del atuendo y, por supuesto, del estilo. Califican para esta temporada los zapatos o botas de cuero. Para el traje de noche de Navidad o Fin de Año, lo ideal son los zapatos con tacón, desde el más clásico, hasta sandalias, o zapatos tipo gladiador.

Para brillar en estas fiestas decembrinas, solo basta con desearlo, son muchas las alternativas, el éxito va a depender del estilo personal, de la seguridad con que se lleve el atuendo.

