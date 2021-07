Guillermo Aristimuño llega a Onda “La Superestación” con el estreno de “Ciudadanía y sus derechos”

El proyecto será transmitido todos los miércoles, a las 3:30 de la tarde, en compañía de Carlos Fraga y “Buena Onda”…

El abogado, doctorante en educación, y modelo venezolano, Guillermo Aristimuño, estrenará éste 14 de julio “Ciudadanía y sus derechos”, un espacio que será transmitido por Onda “La Superestación” 107.9 FM éste y todos los miércoles a las 3:30 de la tarde.

“Ciudadanía y sus derechos” es un segmento que nace en alianza con Carlos Fraga y su equipo de producción de “Buena Onda”, quien luego de entablar entrevistas previas con Aristimuño se vieron tentados en proponerle un trabajo en conjunto y es así como el ex participante de la primera edición del “Mister Venezuela” (1997) llega a las filas de “La Superestación”.

¿Qué expectativas tiene al respecto?

Muchas, debido al alcance que tiene Carlos Fraga, y que realmente este tipo de programas de conciencia ciudadana son casi inexistentes en la radio, y son muy necesarios por el desconocimiento en materia legal que existe por parte de la colectividad.

“Ciudadanía y sus derechos” emerge del proyecto “Ciudadanía de altura”, producido y dirigido por el mismo Aristimuño. Este espacio trata de cápsulas informativas (de un minuto de duración) que lunes a lunes, a las 8 de la mañana, Guillermo estrena a través de sus redes sociales (@ABG.Aristimuno) y raíz del éxito obtenido a través de sus plataformas digitales, Guillermo se coloca ahora en la radio.

Temas como: el caos vehicular y peatonal, el deterioro de las calles y avenidas, las mascotas abandonadas, los niños de la calle, la falta de tolerancia, el irrespeto hacia el prójimo, el embarazo precoz, la violencia de género, la contaminación ambiental, el mira cómo le hablas a tus hijos, y otros de argumentos de interés, son algunos de los enfoques que Guillermo trata a través de sus variadas líneas de información.

“Debemos entender que el valor de la ciudad está en las personas que lo habitan, y un país es la suma de todos sus ciudadanos” expresó en su defensa.

Con “Ciudadanía y sus derechos” Guillermo Aristimuño refuerza su exposición pública, la cual mantendrá una difusión activa en la radio, en sus plataformas digitales, “… y próximamente a través de conferencias orientadas al desarrollo de temas que busquen mejorar la calidad de vida del ciudadano. Este proyecto lo emprenderé a corto o mediano plazo; lo importante es que ya estoy trabajando en función de ello”.

Para más información, pueden seguir las cuentas de Instagram: @abg.aristimuno, @circuitoonda, y @fragacarlos / Jefe de prensa: Jheisson Rodríguez (@jheirod)

Guillermo Aristimuño llega a Onda “La Superestación” con el estreno de “Ciudadanía y sus derechos” was last modified: by

En: Notas de Prensa