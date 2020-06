Guilty, una experiencia musical que debes descubrir

Talked Across The Room, banda multicultural que muestra un video inolvidable

Talked Across The Room, banda multicultural integrada por Tetiana Strykhar (Ucrania), Alejandro Lopes (Venezuela-Portugal) y Nico Mege (Francia). Presenta su primer single llamado Guity, de la mano de una maravillosa animación que, desde este momento, puedes disfrutar en su canal youtube.

Con influencia musicales de David Bowie, The Beatles, Radiohead, esta banda nos sorprende con “Guilty”; un tema del género Synth Pop que llega en este 2020 desde China para brindarnos una aventura sonora única. El tema, que es interpretado por una dulce y melódica voz femenina, trata sobre “ese momento en que las relaciones pasan del amor al odio y aún así buscamos una forma de repararlo”; la canción es letra y música de Alejandro Lopes [venezuela] y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales desde el mes de Junio. Un tema que nos regala un viaje musical y nos invita a imaginar mundo nuevos.

La banda Talked Across The Room, está conformada por por Tetiana Strykhar (Voz – Ucrania), Alejandro Lopes (Guitarra – Venezuela|Portugal) y Nico Mege (Batería – Francia). Para este, su primer lanzamiento, se plantearon la realización de un video ambicioso y de una carga estética impecable. Su director Anthony Di Damaso (Venezuela), junto a Lina Voskesenskraya (Ucrania), crean un universo sorprendente que nace de la inspiración de uno de los músicos de la banda.

“El video de Guilty, nació luego de un sueño que tuve… arranqué a escribirlo al despertarme y luego dibujé todo lo que me imaginé, de allí nació la historia”, nos comenta Alejandro Lopes, artífice de la historia. El video fue realizado con croma, para luego ser ilustrado digitalmente cuadro a cuadro usando las técnicas 2D y 3D a través de todo el video.

